Coronavirus: Jugar sin público, opción descartada en Ecuador

El último intento por mantener en actividad al fútbol mundial fue jugarlo a puerta cerrada. De esa forma, se tenía por lo menos el ingreso por la transmisión de televisión y la publicidad. Además, se cumplía con una agenda que cada vez se hacía más apretada. Pero, la pandemia ganó terreno y el deporte se suspendió.

Ahora, el fútbol sin público vuelve a ponerse sobre la mesa para continuar con las campañas. En la Premier League de Inglaterra lo trataron en una reunión formal, inclusive manejando una fórmula con equipos aislados en hoteles durante seis semanas.

La decisión final fue seguir con la suspensión durante abril y las primeras semanas de mayo. Solo en la recta final de ese mes volverán a conversarlo.

En Alemania también apareció esta idea y hasta los hinchas del Borussia Mönchengladbach se organizaron para que siluetas de cartón, con sus fotografías, sean ubicadas en los graderíos para que el estadio “no se vea tan vacío”.

En otros países, igual, se sondeó esta salida, para cumplir los compromisos pendientes. Y así, la posibilidad de jugar sin público para terminar las temporadas sigue en el aire.

En el fútbol ecuatoriano, sin embargo, la tienen clara: no se volverá a jugar mientras no exista una vacuna y esté garantizada la seguridad de todos los que forman parte del mundo deportivo.

Hay una razón de peso para “ni pensar” en la posibilidad de jugar a puertas cerradas: no hay la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de los involucrados.

Los directivos Miguel Ángel Loor, Esteban Paz, Juan Serrano y Lucía Vallecilla coinciden en que la pelota no se moverá en las canchas del país sin público en los graderíos. Esperarán hasta que todo sea seguro.

Loor, presidente de LigaPro, cree que por ahora es momento de hacer sacrificios económicos en todas las instituciones deportivas, en lugar de forzar un regreso a la actividad. “El fútbol ahora está en segundo plano. Tenemos que pensar en el bien común”, sentenció.

Paz, directivo de Liga de Quito, siente que se tomaría un riesgo innecesario. “Jugar partidos sin público a lo mejor reactiva un poco la economía, pero no vale la pena. ¿Qué pasaría si en un partido hay un contagio? Después, ese jugador lleva el virus a su familia”, expuso.

Serrano, dirigente del Deportivo Cuenca, en cambio, sostiene que el fútbol no puede volver en esas condiciones, pero aclara también que debe abrirse un espacio para que los clubes no tengan líos por deudas pendientes.

Mientras, Lucía Vallecilla fue clara. “Cuando se normalice todo en el país y no haya peligro de aglomeraciones para las personas, nos sentaremos a conversar sobre calendarios. Ahora no hay espacio para eso, no compete”.

Mientras no haya una cura, las cosas van a ser muy duras. ¿Qué pasaría si se contagia un cuerpo técnico? Hay algunos integrantes que tienen edades más avanzadas que otros.

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito

Lo ideal sería jugar con público, pero siempre y cuando se den las garantías de que ya no exista riesgo de nuevos contagios. Por eso, es mejor esperar. Luis Chango, directivo de Mushuc Runa