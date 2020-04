El año deportivo se inclina a terminar sin público en los estadios, en las distintas disciplinas deportivas. El objetivo es evitar nuevos contagios masivos de coronavirus. De todas maneras, ya se está desarrollando el protocolo para la nueva cotidianidad del hincha.

El estudio español de arquitectura Fenwick Iribarren, por ejemplo, publicó un informe con ciertos cuidados que deberían aplicarse incluso después de la pandemia.

Algunas de las medidas son: la reducción de aforo de hasta un 15 %, puertas de apertura automática, activación de luces por sistemas de detección infrarrojo, aplicación de la cultura de ‘no contacto’ que incluye inodoros de autodescarga y dispensadores automáticos de jabón y el pago de entradas o consumos dentro del estadio a través del celular.

Además, se aconseja la instalación de controles sanitarios fijos a la entrada de los estadios, que servirán para la medición de temperatura corporal y alta tecnología para el reconocimiento facial vinculado a la base de datos y evitar el acceso a personas de riesgo.

Esto último dependerá de la capacidad económica de la federación deportiva, del dueño del estadio y del encargado de la organización.

El sociólogo y catedrático Fernando Carrión cree que ese porcentaje de reducción en el aforo será superior. “Un 15 % no sería suficiente porque se habla de mantener una distancia superior al metro y medio. Creo que será un poco más”, dijo a EXPRESO.

Para él, en el deporte ecuatoriano, principalmente en el fútbol, solo Barcelona, Emelec y Liga de Quito tendrían dificultades, ya que son los que más público llevan a los estadios. “En el resto de partidos no se llenan los graderíos, por lo que no sería problema. Lo único es que no estarían juntos, sino dispersos para mantener la distancia recomendada”.

Las brigadas del Ministerio de Salud repartieron gel antiséptico a los hinchas de Barcelona que asistieron al Monumental en Copa Libertadores Cortesía

Para Carrión, los controles digitales de temperatura en los accesos a los escenarios, lejos de ser una inversión alta, es una necesidad absoluta.

“Conozco que en Chile y México utilizan unos sistemas electrónicos de toma de temperatura de forma digital, son aparatos que funcionan de cero a diez metros y pueden tomar (la temperatura) a 36 personas de manera simultánea. Los costos no son tan altos. Este tipo de tecnología no solo debería utilizarse en zonas para la movilización, sino en todos los espacios públicos masivos”. Fernando Carrión

El presidente de Concentración Deportiva de Pichincha, Jaime Ruiz, considera que todas esas recomendaciones son oportunas. Cree que son factibles, sobre todo en el nuevo estadio Olímpico Atahualpa. “Son muy buenas ideas para añadir, es lo que corresponde. Parece que nos va a tocar convivir con esto por un buen tiempo, así que los escenarios tendrán que adaptarse a la nueva realidad”, dijo a EXPRESO.

Ruiz precisó que en el proyecto base del nuevo escenario deportivo de El Batán consta un capítulo con la implementación de la tecnología de punta, “pero recordemos que todas estas cosas deben ser primero aprobadas por la FIFA, en el caso del fútbol”, agregó.

En ese sentido, la FIFA todavía no ha emitido las nuevas recomendaciones generales sobre este tema. Pero Ruiz asegura que en las próximas semanas ya se emitirá el documento. “La idea es cumplir con todo lo que proponga la FIFA porque estará adaptado a nuestra realidad”.

En los demás escenarios de Concentración Deportiva de Pichincha también se manejarán manuales para reducir al mínimo el contacto entre las personas, tanto los aficionados como protagonistas y jueces. Esto, aclaró el directivo, será solo cuando se apruebe la presencia de hinchas en los graderíos.

Mark Fenwick, al frente del estudio español, considera que dentro de esa nueva cultura del no contacto será clave la implementación de aplicaciones celulares para que los aficionados no se aglomeren en los puestos de alimentación dentro de los estadios.

“Los cambios deben ser estructurales. La tecnología, que la tenemos, como el teléfono móvil, nos permite pedir algo e incluso que lo traigan al asiento o que te avisen de cuándo está listo tu pedido para ir a recogerlo. Son pequeños sistemas que evitan esas aglomeraciones de personas y ayudan a que la gente no tenga que moverse tanto en el medio tiempo”, explicó a EFE.

Todos los manuales que se están elaborando se aplicarían desde 2021, porque como lo han reconocido las distintas federaciones deportivas, incluyendo la LigaPro, este año será a puertas cerradas. Luego de eso, se vivirá la considerada nueva normalidad.

Aunque a Fernando Carrión no le gusta esa expresión. “Lo que hemos visto como normal es lo que está mal, entonces (decir) volver a la normalidad o ir hacia una nueva normalidad me parece que no se ajusta. Recientemente Manuel Castells (sociólogo español) habló de resetear la normalidad, es decir borrar y empezar de nuevo. A eso deberíamos ir”, concluyó Carrión.