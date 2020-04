Djorkaeff Reasco soporta la cuarentena con libros, PlayStation, cocina y entrenamientos

Djorkaeff Reasco vive su primera experiencia internacional en el Dorados de Sinaloa. Y el exjugador de Liga de Quito no se imaginó que sería tan singular, con una pandemia de por medio y con decisiones dirigenciales que por ahora lo tienen a la expectativa.

Debido a la paralización de los torneos en todo el mundo a causa del coronavirus, la Liga MX tiene un plan para eliminar el ascenso y convertirlo en una liga de desarrollo, para mexicanos menores de 23 años.

Dorados, club de Reasco, sería uno de los afectados directamente, por lo que él tendría que buscar un nuevo rumbo. A pesar de eso, él está confiado. "Es un proyecto que todavía no está escrito sobre piedra, aún falta para que sea una realidad. De todas maneras, en caso de que deba salir del Dorados, podría pasar a los Xolos o al Querétaro, que son del mismo grupo", dijo el futbolista de 21 años a EXPRESO.

Mientras todo eso se resuelve, Djorkaeff se mantiene físicamente con los entrenamientos en su departamento, además de arreglárselas para comer sano. Al ser su primera salida del país, no tenía mucho conocimiento de la cocina, ni como manejarse solo. Por eso, en sus primeros días estuvo acompañado por su madre, quien le dejó algunas recetas y consejos para el cuidado del departamento.

Es una gran experiencia. Han cambiado ciertas condiciones generales, pero lo importante es adaptarse a lo que se está viviendo para superarlo. Djorkaeff Reasco

En su tiempo libre se dedica a jugar PlayStation. Le gustan los juegos de deportes. También, conversa a diario con su padre y está en constante contacto con su hermana, la tenista profesional Mell Reasco.

Djorkaeff Reasco conserva algunas fotos familiares, antes de su viaje a México para sumarse al Dorados. CORTESIA

Los libros son su otra pasión. Recién terminó de leer Pobre, rico, millonario de Jurgen Klaric. También está revisando Los 7 hábitos de la gente altamente efectivas. "Son lecturas que me ayudan mucho. Me entretienen y me enseñan", agregó.

Reasco confesó que las primeras semanas fueron muy divertidas para él en México, ya que a diferencia de otros lugares, al fin lo trataron por su nombre y no como "el hijo de Néicer". Eso es algo que ha tenido que vivir desde pequeño, aunque lejos de molestarle, le gusta, porque es una señal de que hay un gran camino por recorrer.

"Mi objetivo es consolidarme en México, luego buscar mayores retos. También buscaré la selección nacional. Sé que debo cumplir etapas, pero apunto a lo más alto", concluyó.