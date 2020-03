Coronavirus: Higuita te da consejos didácticamente

René Higuita lo tomó bastante bien. En las redes sociales empezó a circular un meme del arquero colombiano perdiendo el balón ante el delantero Roger Milla con la leyenda: Si te dicen que no salgas, no salgas.

La escena data de 1990, del Mundial de Italia. En ese certamen, Higuita trató de sacarse la marca del atacante camerunés, pero la perdió y eso terminó en gol rival y eliminación colombiana en los octavos de final.

Higuita, exjugador de Aucas, fue famoso por las locuras que hizo en el campo de juego como el Escorpión, goles de tiro libre, pero sobre todo, por jugar salido del área y llevar el balón casi hasta la mitad de la cancha.

Muchos entrenadores siempre peleaban con él, los hinchas igualmente le criticaban por salirse. Pero él mantuvo su estilo hasta el final. Y cuando le llegó el meme, decidió compartirlo.

Su objetivo es llevar mensaje para que la gente no salga de su casa y evite el contagio del COVID-19. Lo hizo mediante su cuenta de Twitter. "Hoy me han mandado mucho esta imagen, si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar. Primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas", dice el mensaje.