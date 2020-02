Aunque el panorama para Emelec en la Copa Sudamericana se presenta alentador, se reportan dos bajas de cara al choque ante Blooming, a jugarse desde las 17:15 del 20 de febrero en el estadio Capwell.

El defensa Leandro Vega aún debe cumplir una fecha de suspensión en competencias organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Adicionalmente, el centrocampista Wilmer Godoy sufrió un esguince (grado 2) del ligamento colateral externo de su rodilla derecha durante un entrenamiento y aún no se define su tiempo de recuperación.

Marlon Mejía será el encargado de reemplazar a Vega, haciendo dupla de centrales con Aníbal Leguizamón. En el caso de Godoy no hay mayores inconvenientes, porque no ha sido considerado en el once abridor de esta temporada.

Aunque en su debut en la LigaPro los dirigidos por Ismael Rescalvo apenas lograron rescatar un empate (2-2) en su visita al Orense, se espera una gran asistencia para el choque ante los bolivianos.

En esta oportunidad la dirigencia azul fijó en ocho dólares los boletos a todas las localidades del escenario, los mismos que pueden se adquiridos en las ventanillas de la Caldera, diversos locales comerciales de Guayaquil, vía on line (en la página ww.emelec.com.ec) y en la red Western Union a nivel nacional.

Para clasificar a la siguiente etapa de la Sudamericana, el Bombillo deberá ganar (por cualquier marcador), empatar y hasta perder 0-2. Una caída 0-3 obligaría a la definición por penaltis y el 1-3 lo dejaría fuera de la competencia continental.