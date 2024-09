Copa Davis: España espera rival y deja abierto regreso de Rafael Nadal

El equipo español de Copa Davis, que el domingo 15 de septiembre acabó la Fase de Grupos celebrada en Valencia como primero de grupo tras superar en la última jornada a Australia (2-1), se medirá en los cuartos de la Final a Ocho, que se celebrará en Málaga del 19 al 24 de noviembre, a los Países Bajos o Alemania, segundas del grupo A y C, respectivamente.

La primera plaza conquistada por España le permite evitar a dos de los principales candidatos a conseguir la Ensaladera como son Estados Unidos y la vigente campeona Italia, ya que uno de ellos será el rival de Australia.

Este jueves 19 de septiembre, en las oficinas londinenses de la ITF, tendrá lugar el sorteo de la Final de Málaga, en la que se dilucidarán los enfrentamientos de cuartos de final, así como los posteriores cruces de semifinales.

Tras la conclusión de las Fases de Grupos que celebró en Valencia, Manchester, Bolonia y Zuhai, clasificaron como cabezas de serie para Málaga los primeros de grupo que fueron España, Italia, Estados Unidos y Canadá; mientras que como segundos de grupo van Australia, Alemania, Países Bajos y Argentina.

Sobre el enfrentamiento, la directora de las Finales de la Copa Billie Jean King (Copa Davis femenina), la española Conchita Martínez, dejó flotando la posibilidad del regreso de Rafael Nadal al equipo de varones, durante los días del torneo en el que coinciden con las mujeres en noviembre.

“Podría ser, podría ser. He leído alguna declaración de David Ferrer que por qué no.. Entonces, bueno, sería la gran fiesta. Podría ser; ya nos han representado en las Olimpiadas tanto Carlos (Alcaraz) como él, en el dobles y quién te dice que no, que no quiera estar ahí. Y para ayudar al equipo a luchar por la Ensaladera otra vez”, dijo Conchita.

Martínez, ganadora de tres medallas olímpicas, aseguró que Rafa Nadal está “tomando su tiempo” y que lo que decida “estará bien hecho”.

