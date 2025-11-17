Copa Davis 2025: fechas, horarios y cómo ver la definición del certamen

El torneo reúne a ocho selecciones en Bolonia. DSPORTS y DGO transmitirán en exclusiva todos los cruces

DSPORTS y DGO transmitirán en exclusiva el Final 8 de la Copa Davis 2025, que se disputará en Bolonia desde el 18 hasta el 23 de noviembre.

La fase decisiva de la Copa Davis reunirá a ocho selecciones que buscarán la emblemática ensaladera de plata en Bolonia. El torneo arrancará el martes 18 de noviembre con el cruce entre Francia y Bélgica y continuará con una semana cargada de partidos que contará con figuras del circuito ATP como Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.

Dónde ver la Copa Davis 2025

Todos los duelos del Final 8 serán transmitidos por DSPORTS (canales 610 / 1610 HD en la grilla de DIRECTV) y por DGO, la plataforma de streaming del servicio. La cobertura incluye cada fase: cuartos de final, semifinales y la final, prevista para el domingo 23 a las 09:00 (hora de Ecuador).

Calendario del Final 8 — Bolonia (horas locales reportadas para Ecuador)



18/11 — 10:00: Cuartos de final — Francia vs. Bélgica (DSPORTS / DGO)

19/11 — 10:00: Cuartos de final — Italia vs. Austria (DSPORTS / DGO)

20/11 — 04:00: Cuartos de final — España vs. República Checa (DSPORTS / DGO)

20/11 — 11:00: Cuartos de final — Argentina vs. Alemania (DSPORTS / DGO)

21/11: Semifinales (horarios por confirmar)

22/11: Semifinales (horarios por confirmar)

23/11 — 09:00: Final (DSPORTS / DGO)

Cada enfrentamiento de la llave se definirá al mejor de tres partidos: dos singles y un dobles. Los ganadores avanzarán a las semifinales y, finalmente, a la gran final del domingo 23.

Estrellas y expectativas

El torneo contará con nombres de peso en el ranking mundial. Además de Alcaraz y Zverev, las plantillas incluyen jugadores de primer nivel que aportarán velocidad y atractivo internacional al certamen. Italia, bicampeón (2023 y 2024), buscará volver a imponerse en casa cuando enfrente a Austria en la fase inicial del Final 8.

Cómo acceder a DGO

Quienes deseen seguir la transmisión por streaming pueden suscribirse a DGO desde la web oficial: www.directvgo.com. La plataforma ofrece distintos planes (desde opciones básicas hasta paquetes completos) y permite ver la programación en Smart TV, smartphone, tablet o navegador web tras descargar la app o iniciar sesión en la página.

Pasos para suscribirse a DGO

Ingresar a www.directvgo.com y seleccionar el plan que convenga. Completar el registro y el pago. Descargar la app en el dispositivo elegido o acceder vía web. Buscar la señal DSPORTS o la sección de eventos en vivo para seguir los partidos de la Copa Davis.

Con la definición del Final 8 en Bolonia, la Copa Davis 2025 promete alta intensidad y varios días de tenis de primer nivel. La transmisión exclusiva por DSPORTS y DGO permitirá a los fans en Ecuador seguir minuto a minuto una de las competencias por equipos más importantes del calendario internacional.

