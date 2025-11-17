Copa Davis 2025: fechas, horarios y cómo ver la definición del certamen
El torneo reúne a ocho selecciones en Bolonia. DSPORTS y DGO transmitirán en exclusiva todos los cruces
La fase decisiva de la Copa Davis reunirá a ocho selecciones que buscarán la emblemática ensaladera de plata en Bolonia. El torneo arrancará el martes 18 de noviembre con el cruce entre Francia y Bélgica y continuará con una semana cargada de partidos que contará con figuras del circuito ATP como Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
Dónde ver la Copa Davis 2025
Todos los duelos del Final 8 serán transmitidos por DSPORTS (canales 610 / 1610 HD en la grilla de DIRECTV) y por DGO, la plataforma de streaming del servicio. La cobertura incluye cada fase: cuartos de final, semifinales y la final, prevista para el domingo 23 a las 09:00 (hora de Ecuador).
Calendario del Final 8 — Bolonia (horas locales reportadas para Ecuador)
- 18/11 — 10:00: Cuartos de final — Francia vs. Bélgica (DSPORTS / DGO)
- 19/11 — 10:00: Cuartos de final — Italia vs. Austria (DSPORTS / DGO)
- 20/11 — 04:00: Cuartos de final — España vs. República Checa (DSPORTS / DGO)
- 20/11 — 11:00: Cuartos de final — Argentina vs. Alemania (DSPORTS / DGO)
- 21/11: Semifinales (horarios por confirmar)
- 22/11: Semifinales (horarios por confirmar)
- 23/11 — 09:00: Final (DSPORTS / DGO)
Cada enfrentamiento de la llave se definirá al mejor de tres partidos: dos singles y un dobles. Los ganadores avanzarán a las semifinales y, finalmente, a la gran final del domingo 23.
Estrellas y expectativas
El torneo contará con nombres de peso en el ranking mundial. Además de Alcaraz y Zverev, las plantillas incluyen jugadores de primer nivel que aportarán velocidad y atractivo internacional al certamen. Italia, bicampeón (2023 y 2024), buscará volver a imponerse en casa cuando enfrente a Austria en la fase inicial del Final 8.
Cómo acceder a DGO
Quienes deseen seguir la transmisión por streaming pueden suscribirse a DGO desde la web oficial: www.directvgo.com. La plataforma ofrece distintos planes (desde opciones básicas hasta paquetes completos) y permite ver la programación en Smart TV, smartphone, tablet o navegador web tras descargar la app o iniciar sesión en la página.
Pasos para suscribirse a DGO
- Ingresar a www.directvgo.com y seleccionar el plan que convenga.
- Completar el registro y el pago.
- Descargar la app en el dispositivo elegido o acceder vía web.
- Buscar la señal DSPORTS o la sección de eventos en vivo para seguir los partidos de la Copa Davis.
Con la definición del Final 8 en Bolonia, la Copa Davis 2025 promete alta intensidad y varios días de tenis de primer nivel. La transmisión exclusiva por DSPORTS y DGO permitirá a los fans en Ecuador seguir minuto a minuto una de las competencias por equipos más importantes del calendario internacional.