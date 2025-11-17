Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 17 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 17 de noviembre

Para este lunes 17 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 17 14:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 10 Países Bajos vs. Lituania ESPN 2 622 1622
lunes 17 14:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas - Fecha 10 Alemania vs. Eslovaquia ESPN 621 1621
lunes 17 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 14 Cultural Leonesa vs. Málaga DSPORTS 619 1619
lunes 17 11:00 hs. FUTBOL Al Ain International   Cup Tercer Puesto DSPORTS + 613 1613
lunes 17 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DIRECTV - Semifinales (Ida) Emelec vs. Liga de Quito DSPORTS 610 1610
lunes 17 19:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks HBO MAX
lunes 17 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders ESPN 2 622 1622
lunes 17 00:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Schalk - Shaw (USA) vs. Evans - Budinger (USA) DSPORTS 618 1618
lunes 17 01:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Gonzalez - Navas (PUR) vs. Churin -   Abdala (ARG) DSPORTS 2 612 1612
lunes 17 02:30 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Capogrosso T. - Capogrosso N. (ARG) vs. Ehlers - Wickler (ALE) DSPORTS 2 612 1612
lunes 17 05:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Boermans - De Groot (NED) vs. Mol, H. - Berntsen (NOR) DSPORTS 2 612 1612
lunes 17 22:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball   World Cup Cruces a confirmar DSPORTS 2 612 1612
lunes 17 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 17 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 17 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 17 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 17 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 17 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
lunes 17 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 611 1611
lunes 17 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 17 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
lunes 17 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
