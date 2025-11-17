Directv: Agenda deportiva para el lunes 17 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 17 de noviembre
Para este lunes 17 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 17
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|Países Bajos
|vs.
|Lituania
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 17
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|Alemania
|vs.
|Eslovaquia
|ESPN
|621
|1621
|lunes 17
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 14
|Cultural Leonesa
|vs.
|Málaga
|DSPORTS
|619
|1619
|lunes 17
|✓
|11:00 hs.
|FUTBOL
|Al Ain International Cup
|Tercer Puesto
|DSPORTS +
|613
|1613
|lunes 17
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV - Semifinales (Ida)
|Emelec
|vs.
|Liga de Quito
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Cleveland Cavaliers
|vs.
|Milwaukee Bucks
|HBO MAX
|lunes 17
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Dallas Cowboys
|vs.
|Las Vegas Raiders
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 17
|✓
|00:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Schalk - Shaw (USA)
|vs.
|Evans - Budinger (USA)
|DSPORTS
|618
|1618
|lunes 17
|✓
|01:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Gonzalez - Navas (PUR) vs. Churin - Abdala (ARG)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 17
|✓
|02:30 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Capogrosso T. - Capogrosso N. (ARG)
|vs.
|Ehlers - Wickler (ALE)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 17
|✓
|05:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Boermans - De Groot (NED)
|vs.
|Mol, H. - Berntsen (NOR)
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 17
|✓
|22:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Cruces a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 17
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|lunes 17
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|611
|1611
|lunes 17
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 17
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610