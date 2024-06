Copa América: Uruguay no bajará la guardia ante la cuestionada anfitriona

El defensor uruguayo Lucas Olaza ha lanzado un aviso a sus compañeros: la Celeste aún no tiene un puesto asegurado en los cuartos de final de la Copa América.

A pesar de las goleadas a Panamá y Bolivia, Olaza subraya que “nada está al 100 %” y que el partido contra Estados Unidos en Kansas City será una prueba de fuego de cara a las eliminatorias.

💬 “𝐇𝐚𝐲 𝐦𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨”



Olaza destacó la unión del plantel frente a la prensa.



“No podemos confiarnos en nada”, recalcó Olaza a la prensa tras la primera sesión de entrenamiento en Kansas City. “Todavía no estamos al 100 % y cuando no estamos al 100 %, no hay margen para la confianza”.

¿Fecha? lunes 1 de julio

¿Hora? 20:00 de Ecuador

¿Dónde? Arrowhead Stadium

¿Transmite? DirecTV Sports (610), DGo

Si bien Uruguay se encuentra virtualmente clasificada como primera de grupo gracias a sus victorias por 3-1 a Panamá y 5-0 a Bolivia, una improbable combinación de resultados podría dejarlos fuera del torneo. Una goleada en contra ante Estados Unidos, sumada a otra de Panamá a Bolivia, podría eliminar a la Celeste.

