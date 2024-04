Cóndores vuelve a cumplir el sueño de viajar a Mónaco para jugar rugby

Tímida, nerviosa, pero con una gran sonrisa, la pequeña jugadora de rugby Leslie Sangucho oía atentamente la presentación del equipo Cóndores como único representante de Ecuador en el torneo ‘Santa Devota’ con sus partidos el 19 y 20 de este mes en el Principado de Mónaco, Francia, como parte de una cruzada social y deportiva entre instituciones y países.

Con apenas 12 años, dos de los cuales tiene en la práctica del deporte, la quiteña ha sabido abrirse espacio y elevar su nivel en este deporte “exclusivo para hombres”. No en vano será la representante femenina en la plantilla de la fundación Huma Rugby, organización que acudirá a la competencia organizado por la Federación Monegasca de Rugby y por la Fundación Princesa Charlene de Mónaco.

“Estoy muy emocionada porque podré conocer muchos lugares y viajar en avión a otro país. Será mi primera vez”, dijo aún con nervios.

La segunda hija del matrimonio entre Silvia Masabanda y Mario Sangucho conoció el deporte a los 10 años, cuando la fundación Huma Rugby creó una escuela en el barrio San Francisco de Miravalle, cercano a Guápulo, en Quito.

No siempre le gustó el rugby

Aunque ahora es su pasión, Leslie reconoce que en un principio no le gustaba entrenar y peor jugar, tanto así que fue su mamá quien la inscribió e insistió que vaya. “No le interesaba, pero yo la motivaba, incluso la llevaba a entrenar”, comentó Silvia.

Al ser de escasos recursos, la pequeña y su madre debían tomar dos buses para desplazarse de Guápulo al parque La Carolina en aproximadamente una hora para acudir todos los sábados a la sede donde practicaba. Ahora ambas disfrutarán el sueño de viajar a Europa por primera vez.

La pequeña Leslie Sangucho con el ovoide oficial del torneo en la presentación. Karina Defas / Expreso

Pese a ser la única niña del equipo, el objetivo de la fundación Huma Rugby, dirigida por el jugador profesional Said López, es promover y equiparar el número de infantes que practican esta disciplina.

“Estamos muy interesados en este tema (masificación), algún día nos gustaría llegar a tener un 50% de hombres y el mismo porcentaje de mujeres... para eso estamos trabajando con nuestros aliados como la embajada de Francia en Ecuador, la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, la Asociación Iberoamericana Monegasca, además de la empresa privada”, dijo López.

A más de Leslie, la escuadra ecuatoriana denominada ‘Cóndores’ estará integrada por Samuel Angulo, Andrés Vásquez, Justin Palma, Joaquín Vásconez, Renato Vásconez; así como por Horst Quijije, Dennis Correa, Alejandro Peralta, Damián Alomoto, Iker Vélez y Hodei Raiminxo.

Si bien para la quiteña será la primera vez en el torneo, Justin Palma irá por tercera vez. “Lo que más me gusta es conocer nuevas cosas y jugar ante otros países, lo que no me gusta mucho es cuando despega el avión (sonríe)”, mencionó el rugbier.

Será la tercera ocasión que la fundación Huma Rugby participe en el campeonato que tendrá como modalidad siete contra siete y mixtos. Los partidos durarán 10 minutos. Las fechas de los encuentros serán el 19 y 20 de abril, en Mónaco.

