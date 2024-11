Colombia vs. Ecuador: En qué lugar de la tabla de posiciones quedaría la Tricolor

Ecuador con la goleada 4-0 ante Bolivia, aseguró estar en zona de clasificación al Mundial 2026 tras disputarse 11 fechas de las eliminatorias. La Tricolor en la jornada anterior y se consolidó en el quinto lugar.

Sin embargo, el martes 19 de noviembre del 2024, desde las 18:00, se juega la fecha 12 y la mirada de los ecuatorianos está puesta en la tabla de posiciones.

Ante Colombia, el objetivo es claro: ganar. De conseguirlo, la Tri podría escalar hasta el tercer lugar al finalizar el 2024, un escenario que sería realmente sorprendente.

Los detalles del partido

Pero como en el fútbol todo puede pasar, un empate entre ecuatorianos y colombianos podría complicar las cosas. Para mantener el quinto puesto, sería necesario que Bolivia venciera a Paraguay como local.

La selección de Gustavo Alfaro se ha convertido en una sensación, acumulando cinco partidos invicta.

Incluso, si Ecuador y Colombia empatan y Uruguay derrota a Brasil, mientras que Paraguay no suma puntos ante Bolivia, la Tricolor podría ascender hasta el cuarto lugar.

No obstante, como las derrotas son parte del fútbol, si este escenario se da, Ecuador necesitaría que Bolivia venza a los paraguayos para asegurar su quinto puesto.

Todos los partidos un solo día

Así se jugará la fecha 12 de las eliminatorias al Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá:

Martes 19 de noviembre: 15:00: Bolivia vs Paraguay. 18:00: Colombia vs Ecuador. 19:00: Argentina vs Perú. 19:00: Chile vs Venezuela. 19:45: Brasil vs Uruguay.

