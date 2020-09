Colmán, sinónimo de trabajo y paciencia

El futbolista paraguayo, Cristian Colmán, vive un presente promisorio en el cuadro amarillo. Con la llegada de José Angulo y la ya presencia de Jonatan Álvez, el delantero parecía que iba a tener poco o nada de espacio en el plan de Fabián Bustos, pero sus goles, su buena predisposición y su paciencia lo han convertido en una elección real. Hoy ante Aucas podría arrancar como titular.

Colmán en los últimos tres encuentros ha jugado 58 minutos y ha anotado dos goles que le han regalado puntos vitales a Barcelona en esta ajustada pelea por la primera etapa del campeonato ecuatoriano de LigaPro.

Pero más allá de lo atractivo de estos números, son una lucha directa y deportiva con José Angulo, quien ha tenido más minutos que Colmán y en su debut con Barcelona marcó un gol de tres puntos contra Orense. Sin embargo, después de ese gol la ansiedad se ha tomado al Tin y eso, más la lesión de Álvez, levanta la seria posibilidad de que Bustos pueda contar con el paraguayo para este choque de Ídolos.

Estamos contentos porque se le están dando las cosas. Cristian, desde que llegó, siempre trabajó igual y nunca bajó los brazos. Fabián Bustos, DT de Barcelona.

Y es que Bustos ha manifestado en varias ocasiones el trabajo del paraguayo y ha ponderado su calma para esperar su momento.

“Cristian (Colmán) desde que llegó siempre ha trabajado de la misma manera, nunca ha bajado los brazos, siempre está predispuesto con muchas ganas de entrenar, muy positivo más allá de que le ha tocado jugar poco, salvo al inicio de la LigaPro. Pero él siempre se ha enfocado en el día a día, con muchas ganas y actitud. Nosotros seguimos entrenando como siempre. Estamos contentos porque se le están dando las cosas y trabajó para eso. Mi consejo hacia él es trabajar y trabajar y aprovechar todos los minutos que se les dé”, dijo Bustos a EXPRESO.

De hecho, otros exgoleadores de Barcelona reconocen el presente del paraguayo y avizoran que es su momento para pelear con argumentos su puesto.

“Puse ese tuit porque sé lo que representa buscar el momento y que llegue la oportunidad. Colmán ha demostrado que tiene condiciones a la hora de definir, que no le tiemblan las piernas en los minutos de agonía. En el Clásico entró convencido y arrastró la jugada para su gol, y volvió a ser letal contra Olmedo. Creo que se ha ganado la oportunidad”, dijo Danny ‘Cholo’ Vera.

Otro que también da su voto de confianza a Colmán es Manuel Uquillas, quien también conoce la posición y sabe la angustia y felicidad del gol.

“El Tin me parece un jugadorazo, tiene mucha presencia en el área, pero creo que al hablar de que iba a hacer 15 goles lo tiene un poco impaciente y ansioso. Colmán, al no ser el delantero principal, ha demostrado que esa falta de minutos no le generan presión y por eso cuando entra lo hace con contundencia”, explicó.