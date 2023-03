Revertir la rebaja presupuestaria que este año se les está aplicando. Esa es la única salida que el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y presidentes de 27 Federaciones Ecuatorianas por Deporte aceptarán por parte del Ministerio en el ‘fuego cruzado’ que actualmente viven estas instituciones por el tema presupuestario.

Este lunes 6 de marzo, mientras el COE anunció desde el viernes pasado que emitiría un “documento reclamo” a las 10:00, la cartera de Estado convocó una hora antes (09:00) a una reunión con otras federaciones. Todo en el marco del mismo caso.

Jorge Delgado Panchana, presidente del COE, encabezó la junta en la sede del máximo organismo del olimpismo local, respaldado por 27 representantes de diferentes disciplinas de forma telemática, y otros cuantos de manera presencial. Ahí se refirió en duros términos sobre la problemática.

“Señor ministro, devuélvanos la plata que nos quitó, con el deporte no se juega, no lo vamos a permitir; el deporte ecuatoriano se pondrá de pie y si tenemos que hacer algo para que nos reintegre estos dineros, lo vamos a hacer”, precisó enfático Delgado.

Tal como lo anunciara Diario EXPRESO la semana pasada en varias publicaciones sobre este tema, el dirigente confirmó la rebaja que varias de las federaciones ecuatorianas han sufrido en su presupuesto, aun cuando Sebastián Palacios, ministro de Deporte, mantiene que no existe tal y que al igual que el año pasado, el presupuesto inicial para el deporte este 2023 es de 71,3 millones de dólares.

“Al COE se le está bajando 7 %, mientras que entre federaciones el valor varía, ¿con qué derecho le quita a una federación un 1 % y a otra 25 %?, ¿en base a resultados? De ser así, entonces por qué no le subimos a las federaciones que más logros han tenido. Es inadmisible, discriminatorio”, acotó.

Entre las federaciones “afectadas” con las rebajas se mostraron karate (20 %), tenis de mesa (11 %), sóftbol (27 %), deportes subacuáticos (20 %), gimnasia (15 %), ciclismo (10 %), bolos (20 %), taekwondo (15 %), fisicoculturismo (15 %), squash (12 %), baloncesto (20 %), esgrima (20 %), bádminton (20 %) y triatlón (13 %).

A la reunión acudieron de manera presencial varios presidentes de las federaciones ecuatorianas por deportes. El resto se unió vía telemática. Cortesía

Delgado en su intervención aseguró que “el Ministerio quiere competir con el COE y no puede”. “Nosotros ya le llevamos (a la cartera de Estado) años. Ahí ha habido escándalos a cada rato. Recuerdo uno (ministro) que hasta se comió los cheques, otro intervino 47 o 48 federaciones y de ahí otros casos... Cada uno tiene su historial negro, más negro que el petróleo”, continuó.

Consultado sobre la postura de la cartera de Estado, que sostiene que si bien se empieza el año con un presupuesto inicial de 71,3 millones y que ese valor puede terminar en 80 millones en el prepuesto final, Delgado se declaró incrédulo.

“Ya no creo nada; cuando ese dinero esté reintegrado podemos conversar... Hace rato que (el ministro) perdió la credibilidad conmigo, no sé con los demás (presidentes de federaciones), pero yo ya no le creo ni el saludo”, manifestó.

El COE no cierra las puertas al diálogo, pero avisa que eso deberá ir enfocado a definir las cosas, no para que se quede en propuestas. “El deportista y su preparación serán los más afectados. Tenemos una meta muy alta a cuestas para los próximos Juegos Olímpicos y con estos recortes no se va a poder llegar. ¿Se pretenden unos Juegos Bolivarianos (Guayaquil 2025) con estos recortes?. ¿Qué pasará cuando tengan que dar 20 millones de dólares para la preparación del equipo ecuatoriano?, ¿qué va a suceder?... Habrá que hacer rifas señores presidentes, señores deportistas, señores del Ministerio del Deporte. No jueguen con el deporte ecuatoriano”, apostilló.

MINISTERIO ABRE PLAZO PARA CONVERSACIONES

Sebastián Palacios, ministro del Deporte, expuso poco antes del reclamo público del COE que “el dinero público es sagrado” y que deben “administrarlo con responsabilidad”. Además volvió a defender que el dinero destinado para este año por esa cartera de Estado será el mismo que con el que se cerró el 2022 ($ 71,3 millones).

“Proyectamos incrementos en el año para llegar a más de $ 80M, de ahí que la tendencia se mantendrá al alza”, precisó Palacios, quien en su conversatorio tuvo la presencia de otros presidentes de federaciones ecuatorianas por deporte. Ahí hizo hincapié en que en el transcurso del año transferirán más recursos a las federaciones, Comité Olímpico y otras organizaciones deportivas “con base en su trabajo, resultados, ejecución presupuestaria y rendición de cuentas”.

En la reunión, Palacios manifestó que durante 20 días mantendrá conversaciones con todos los organismos que se sientan “perjudicados” para canalizar su preocupación o dudas.