Claudio Bieler y la razón por la que no jugó en Barcelona

Claudio Bieler es de los mejores delanteros que han pisado el fútbol ecuatoriano en los últimos tiempos. Se lo ha asociado siempre con Liga de Quito por todo lo que consiguió en este club, pero reveló que también tuvo la oportunidad de ser amarillo. De hecho, agregó que en Barcelona sería el único club en el que no jugaría jamás.

"Yo tenía todo arreglado el contrato, estaba buscando casa, y me salen diciendo que ya no me querían, que vestiste esta camiseta y pienso que por ese lado sentí que me fallaron y bueno, no sé ... directivos, hinchas salieron a insultarme de esto y aquello que Barcelona, entonces bueno empezaron las cargadas y chicanas para responder ese tipo de cuestiones y lo hacía con el tono de folclore. Hay quienes lo toman bien y otros que te insultan y no va", explicó el delantero en una entrevista con La Radio Redonda.

Bieler tuvo de cliente fijo a Barcelona en su paso por el cuadro albo, hizo goles claves en el Monumental y también evitó que el invicto en Casa Blanca cayera luego de un partido inolvidable de Damián Díaz, que anotó un doblete, pero no le bastó al Ídolo.

El Taca, hoy con 36 años y actualmente juagdor del Colón de San Justo de la Liga Santafesina de Fútbol, finalizó el tema reconociendo que así no tuviera equipo, no aceptaría una propuesta para ir a Barcelona.

"A Barcelona no iría a jugar, así no tenga equipo a Barcelona no iría. No porque en su momento cuando yo estaba bien y estaba por ir a jugar y estaba presidente Noboa creo, me mandaron un contrato para firmarlo y me fallaron los directivos en aquel momento", agregó.