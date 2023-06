Luis León y su pequeño hijo Camilo se comieron un banquete la mañana del sábado 3 de junio de 2023 para coger fuerzas y poder alentar con euforia a Barcelona en el Clásico del Astillero, programado para la fecha 13 de la LigaPro.

Clásico del Astillero: la verdad acerca del mito sobre el descenso de Emelec en 1980 Leer más

Los quiteños llegaron en avión a Guayaquil a las 09:00. Luego se dirigieron al Malecón 2000, ubicado en el centro de la ciudad, y se comieron un bolón mixto y un ceviche con todos los mariscos. Aparte de apoyar a su equipo querían degustar platos ‘guayacos’.

“Este partido se tiene que ganar, no es un partido cualquiera, este es un Clásico y se tiene que ganar sin importar los resultados anteriores. El triunfo contra Emelec será un ceviche para nosotros, porque nos dará fuerzas para ir a ganar la segunda etapa”, dijo emocionado Luis.

El pequeño Camilo destacó que los Clásicos del Astillero hacen que se emocione y su vestimenta lo delató. Para esta ocasión, se puso una camiseta conmemorativa de Barcelona, además de una gorra y un abrigo del club.

“Como dijo mi papá, los Clásicos se tienen que ganar. Cuando se juegan los Clásicos me emociono mucho que hasta el sueño se me quita. El equipo no viene bien, pero creo que ganaremos 5 a 0 y uno de los goles lo hará Fernando Gaibor”, declaró convencido Camilo.

Clásico del Astillero: lo que no conocías de los partidos entre Barcelona y Emelec Leer más

Eduardo Enrique y su amigo Carlos Valverde arribaron apresurados aproximadamente a las 13:30 a las inmediaciones del estadio Monumental, en el noroeste de Guayaquil, para conseguir los boletos para el juego. Ellos salieron desde Cuenca a las 06:00 en transporte público.

“Por suerte conseguimos entradas. El equipo no viene jugando bien, pero en los Clásicos hay que apoyarlo, es un partido especial que puede marcar todo el año. Si se pierde por goleada nos gozarán todo el año, por eso que hay que salir con todo por el triunfo”, destacó Eduardo.

Y Carlos acotó: “Lamentablemente el equipo no convence. En algunos partidos juega bien y en otros parece que se han olvidado de jugar, pero en los Clásicos no hay excusas, en estos partidos tienen que sacar su garra y fuerzas, en Barcelona es importante ganar el Clásico”.

Previo al choque entre Barcelona y Emelec, los hinchas amarillos se mostraron emocionado y esperaban celebrar con un triunfo en el Clásico del Astillero.