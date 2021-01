El claroscuro de la Supercopa Ecuador

La Supercopa Ecuador nació como un torneo deportivo-publicitario cuya finalidad era enfrentar a los campeones de la LigaPro y de la Copa Ecuador. Se trataría de la primera competencia de cada año que, además de poner a prueba el nivel que sus participantes tengan en la pretemporada, se convierta en una inyección financiera para clubes y organizadores.

La pandemia impidió que en 2020 se dispute la Copa Ecuador. Ese fue el primer capítulo de un conflicto que tomó fuerza cuando Barcelona comunicó que no participaría, basándose en las declaraciones de Carlos Manzur, vocal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF (ente que organiza el certamen), quien lo calificó como amistoso.

Somos la regente de las competencias en el país. Los contratos no pueden estar por encima de la ley. La cableoperadora no puede decir que es dueña de todos los torneos, eso no existe a nivel mundial.

Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol.

Otro de los argumentos esgrimidos por la dirigencia del Ídolo es que uno de sus auspiciantes, GolTV, es dueño en exclusiva de los derechos de transmisión de todos los eventos en los que participe.

“Este torneo es oficial y por invitación. Los equipos invitados pueden no aceptar participar. En este caso no hay ninguna sanción por decidir no estar presentes”, le dijo Manzur a EXPRESO.

No nos afecta que Barcelona no participe, ya que ha sido un torneo invitacional. Si el torneo sería nada más un partido entre el campeón de la LigaPro y de la Copa Ecuador y no acude, el club recibiría sanciones. Carlos Manzur, vocal de la Ecuafútbol,

El dirigente acotó que ningún auspiciante puede estar por encima de los reglamentos o torneos que organiza la FEF, pero al ser la Supercopa un torneo amistoso, Barcelona está en su derecho de no participar; pero si este fuera oficial, allí sí habría consecuencias.

“Ese es un problema entre el club y su auspiciante (la no participación). La Federación no tiene nada que hacer en esa relación. Si fuese la Supercopa, que se jugó en 2020, entonces sí habría sanciones si uno de los dos campeones decidiese no jugar, o si algún equipo decide no jugar la Copa Ecuador o el torneo LigaPro”.

nNo me gusta calificar las expresiones de un tercero, porque al final cada uno es responsable de lo que dice, pero me parece que el fondo de las declaraciones (de Manzur) es desatinado, porque un miembro de la Federación le da un tinte superficial a un torneo de su propia competencia. Mariela Díaz, abogada.

VERSIONES CRUZADAS

Las palabras de Manzur contradicen lo señalado por Francisco Egas, presidente de Ecuafútbol. Él advierte que la Supercopa se realizará, con o sin la presencia de los toreros, recordando que todo evento organizado por la FEF tiene carácter de oficial.

“Los equipos tienen obligación de participar, está en estatuto y reglamento. Polarizarnos no suma, el perdedor será Barcelona y su afición. Sus razones de no jugar no las compartimos. Se analizará en tonalidad positiva”, sentenció

La abogada Mariela Díaz tiene una posición similar, citando lo que señala el artículo 15 de los estatutos de la Federación, que al hablar de las obligaciones de sus afiliados establece “participar en las competiciones y otras actividades deportivas organizadas por la Federación”.

“Cuando uno se somete a normas y reglamentos por ser parte de una Federación, como en este caso Barcelona, cada conducta que tenga dentro del ámbito deportivo está sujeta a ciertas consecuencias. Hay que saber si es reglamentario o no. La Supercopa ya está reglamentada y los estatutos señalan que es obligación de los clubes participar en sus eventos. Cualquier ciudadano puede excusarse de cumplir con la ley si demuestra que esto le puede causar algún tipo de perjuicio, pero aquí no existe una razón fundamentada jurídicamente. Alegar por parte de Barcelona que es un torneo no oficial, cuando la Federación le está dando el tinte oficial, por ser un campeonato reglamentado, desvanece totalmente la postura del club”, sostiene Díaz.

Según el reglamento de la FEF, si un club se negara a participar en el campeonato nacional podría ser sancionado con una multa económica (de 50 salarios mínimos vitales) y la posible pérdida de la categoría, lo que se aplicaría en este caso.

EN DETALLE

- El reglamento señala que la Supercopa se disputará a un solo partido en cancha neutral (como sucedió en la primera edición de 2020), algo que no fue tomado en consideración esta vez.

- Conmebol estableció el inicio de sus torneos 2021 (Copa Libertadores) para finales de febrero. Es decir, dejó un espacio en la agenda para hacer el cuadrangular, algo que la FEF quiere aprovechar.

- Debido a la pandemia, ningún equipo ecuatoriano realizará pretemporada en el exterior. Este factor ayuda a la realización de la Supercopa. MGD-DPI