Los ciclistas quieren volver a las carreteras

Incertidumbre. Así se puede resumir la situación de los ciclistas ecuatorianos por la suspensión de las competencias que les servían como parte de su preparación.

Judo panamericano se toma Guayaquil Leer más

El estado de excepción truncó los planes de los pedalistas que cada fin de semana tenían actividad en pruebas de ciclismo de montaña o de ruta. Ahora solo entrenan, pero sin poder definir las cargas al no contar con un calendario fijo.

Segundo Navarrete comentó que “las carreras son importantes, sirven para evaluar los entrenamientos y elevar nuestro rendimiento”. Su compañero del Movistar Team Ecuador, Jorge Montenegro, agregó que la ausencia de pruebas compromete a la “mejora de rendimiento, porque el ciclista en cada competición puede darse cuenta de las cosas que le faltan”.

Los deportistas, que tienen como principal objetivo de la temporada la Vuelta al Ecuador, esperan que esto cambie con el fin del toque de queda y puedan regresar a las carreteras.

Byron Guamá, líder del Team Best PC, analizó que “al ser incierto el calendario a nivel nacional, debemos bajar las cargas en los entrenamientos, lo que nos afecta en nuestro nivel. Estamos tratando de no perder el estado de físico”.

El experimentado ciclista resaltó que junto a sus compañeros “hemos pasado tristes por no poder planificar el segundo semestre” y esperan formar parte de pruebas a nivel internacional en Guatemala, Costa Rica y Colombia, si la pandemia permite que se realicen.

El accidente de Jonathan Caicedo pone en riesgo su presencia en los Olímpicos Leer más

Mientras tanto, Guamá apunta a participar, del 22 al 24 de mayo, en el campeonato nacional de pista, categorías élite y sub-23, que se desarrollará en el velódromo José Luis Recalde de Quito.

“No soy especialista, no he montado una bici de pista hace muchos años, pero me servirá para ganar ritmo de competencia. La mayoría de ciclistas de ruta van a asistir a este torneo por la falta de competencias”, contó el pedalista.

A este evento también asistirá Montenegro, quien junto a Guamá forma parte de la lista larga de ciclistas para los Juegos Olímpicos de Tokio, y que podrían ser considerados en la prueba de contrarreloj si Jonathan Caicedo no se recupera de las lesiones por la dura caída sufrida en el Giro de Italia.