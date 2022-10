Nuevamente un ciclista fue víctima de un accidente de tránsito mientras cumplía con sus entrenamientos. Segundo Navarrete, quien fue seleccionado nacional y que actualmente forma parte del equipo Saitel, fue golpeado por un tráiler cuando se encontraba en las carreteras de Machachi, al sur de Quito.

Por la gravedad de las heridas, el pedalista tuvo que ingresar de urgencia al quirófano, donde se confirmó que además de varias costillas rotas, perdió un riñón.

“Ya sin un riñón, Segundo no puede seguir compitiendo a alto nivel, podrá hacer su vida normal, pero no competir. Es una pena lo que pasó con él. Vamos a ir nuevamente a la justicia, este caso no puede quedar impune”, comentó Freddy Rosero, director de Saitel en declaraciones a radio La Red.

Agregó que “estamos indignados con la justicia ecuatoriana. Mientras Segundo estaba siendo operado y luchando por su vida, el fiscal no presentó argumentos para detener al chofer. Apelaremos hasta que se haga justicia”.

Miryam Núñez, quien en febrero también fue atropellada mientras entrenaba, visitó a Navarrete y señaló que “no hay justicia, solo impunidad. Hasta el día hoy la persona que me atropelló no se ha hecho responsable”.