Christian Noboa, ausencia clave en Argentina

El volante mixto, Christian Noboa, es la primera baja oficial para el partido contra Argentina, el jueves en La Bombonera, por el arranque de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El vuelo que tenía previsto desde Rusia se canceló y, debido a la situación mundial por la pandemia, no encontró las conexiones aéreas para estar en Quito a tiempo. Arribará apenas el jueves, por lo que será considerado solo para el juego ante Uruguay, el 13 de octubre.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol señaló, mediante un comunicado, que se intentó que Noboa viaje directamente a Buenos Aires, pero los vuelos comerciales hasta allá están suspendidos.

De acuerdo a los entrenadores Alfredo Encalada, José Gavica y Luis Soler, su presencia era muy importante en el juego contra la albiceleste.

“Contra Argentina hace mucha falta la experiencia en la mitad de la cancha. Noboa era perfecto para ese encuentro”, dijo Encalada.

Según él, contra Uruguay también puede ser titular, pero con complicaciones extras. Recordó que el volante de 35 años siempre sufrió en Quito. Aunque, siente que al llegar desde el jueves a la capital puede hacer algún trabajo específico.

“Creo que en cinco días se puede lograr algo para su adaptación. Él no tiene memoria psicológica. No existe la que dicen fisiológica porque no pasa algo mágico en el organismo o con los glóbulos en tres días. Es memoria psicológica. Por ejemplo, yo vivo en la altura, me voy a Guayaquil y regreso a Quito, me afecta la altura pero sé que no me voy a morir”.

No tenemos otro jugador de la jerarquía de Noboa. El manejo en la mitad de la cancha sentencia esos partidos. Desconozco cómo vaya a plantear el profesor (Gustavo) Alfaro, pero Noboa era vital Alfredo Encalada

José Gavica, por su parte, afirmó que Alfaro deberá trabajar a contra reloj para analizar bien quién será su reemplazante. Él comentó que en la lista de convocados hay “muy buenos elementos”, que podrían encargarse de la labor de Noboa, aunque reconoce que ninguno tiene el recorrido del exjugador de Emelec. “Me parece que Jhegson Méndez o Alan Franco podrían ocupar ese puesto”, sostuvo Gavica.

Para Pepín, Noboa es un jugador que le da equilibrio al medio campo, sabe en qué momento soltar un pase, cortar alguna jugada y además tiene voz de mando.

Al no estar en el partido con Argentina, creo que los llamados a poner orden en el equipo son Alexander Domínguez y Enner Valencia José Gavica

El exjugador de Barcelona indicó que contra los gauchos Alfaro propondrá un juego basado en el contragolpe.

“Será complicado ir a jugar de igual a igual, primero porque nuestra selección no tiene tiempo de trabajo. Creo que Alfaro será cauto, tratará de hacerse fuerte en la marca y buscará hacer daño con jugadores rápidos por las bandas”.

Luis Soler no se animó a dar un reemplazo. Dice que es imposible porque no se ha visto la idea de Alfaro con la selección. Sin embargo, cree que Noboa aportaba un plus con su experiencia.

En los últimos partidos de la selección no estaba rindiendo. El tema es que ahora lleva una gran temporada en Rusia, es el goleador del torneo siendo volante mixto y me parece que con eso debía ser titular en los dos partidos de eliminatorias Luis Soler

Pruebas médicas antes del viaje

Alexander Domínguez, Erick Ferigra, Ángel Mena, Enner Valencia y Pervis Estupiñán ya cumplieron las primeras sesiones en la Casa de la Selección, con miras al encuentro contra Argentina, el jueves en Buenos Aires.

De acuerdo a la planificación del cuerpo técnico, en la tarde de ayer debían sumarse los demás elementos. Y con ellos, el entrenador Gustavo Alfaro tendrá esta mañana la primera práctica formal de fútbol. Aunque también habrá tiempo para un último entrenamiento en el gimnasio.

La selección irá esta tarde hacia Argentina en un vuelo chárter. De acuerdo al protocolo de bioseguridad de la Conmebol, antes del viaje todos los tricolores serán sometidos a una nueva prueba médica para detectar si alguno tiene COVID-19. Y al llegar al país gaucho tendrán un nuevo examen. Estarán prohibidas las visitas en el hotel. Está previsto que mañana en la noche los jugadores se muevan un poco en La Bombonera.

El regreso al país será el viernes. Esa tarde tendrán un poco de movimiento en la Casa de la Selección y desde el sábado trabajarán de lleno pensando en el partido contra Uruguay, el martes en el estadio Rodrigo Paz Delgado.