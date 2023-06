Con la ‘cabeza fría’ tras analizar lo vivido en el juego ante Delfín, César Farías, entrenador de Aucas, hizo su descargo tras ser expulsado por golpear a dos jugadores rivales. El técnico venezolano pidió disculpas por su comportamiento con los argentinos Juan Pablo Ruiz y Brian Oyola y resaltó que no es la imagen que espera dejar en el fútbol ecuatoriano.

Dijo que su reacción se dio porque “me incomoda cuando me levanto y él (Ruiz) finge la caída” y que estaba convencido que el delantero del Delfín “pudo desacelerar o cambiar de dirección. Me impacta con el antebrazo, la rodilla, el codo y me lleva por delante”.

El tiempo que esté alejado del banquillo del Papá dependerá del análisis que realice el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es el encargado de las sanciones disciplinarias en la LigaPro, y que se reuniría mañana.

En el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que es tomado para los castigos en la LigaPro, se menciona que la pena en estos casos va de dos meses a un año de suspensión, según el artículo 194.

Para Álex de la Torre, expresidente de la Comisión Disciplinaria de la FEF, al haber existido contacto del entrenador a los futbolistas le podría caer el castigo más fuerte. “Si hay contacto, hay agresión y ahí se considera el 100 % de la pena. Los jueces que analicen este caso tomarán en cuenta si hay agresividad, qué efectos causó a los agredidos, y el informe del árbitro, para analizar la sanción para el entrenador”, detalló.

Se descontroló todo en Delfín vs. Aucas: el DT César Farías agredió a dos futbolistas rivales.



Inadmisible por donde se lo mire.pic.twitter.com/vmy7jUBJxd — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 11, 2023

A su criterio, el estratega venezolano debería recibir una drástica suspensión, ya que “a los entrenadores se les conocen como ‘profes’ porque deben ser ejemplo para sus dirigidos y para la comunidad”.

Sobre si hay un mayor peso al ser dos jugadores los agredidos, De la Torre señaló que al juzgarla se la considera como una sola infracción. También mencionó que las disculpas públicas del entrenador venezolano pueden servir como atenuantes, pero que eso no le ayudaría a recibir una rebaja importante en la sanción.

Farías, sobre la posibilidad de tener una larga suspensión que afecte a su futuro en el cuadro oriental, manifestó que “me equivoqué y asumo la sanción que me tengan que dar, pero de ahí a que la queremos maximizar por el odio que me tienen personas de otros lados es distinto. Ahora parece que somos unos criminales”.

El timonel del Papá aseguró que una vez que conozca el fallo del ente disciplinario de LigaPro se defenderá. “También conozco de derecho y de derecho deportivo y aquí no hay una lesión, no hay la utilización de los puños, no hay una patada, un escupitajo, no hay sangre, rotura de hueso o dientes. Acá no hay nada de eso”, indicó.