Carlos Tenorio: "Dejemos la mediocridad de aplaudir una clasificación a un Mundial"

Pese a estar en zona de clasificación mundialista, el exdelantero de la Tricolor, Carlos Tenorio, considera que Ecuador debería ocupar una posición más alta en la tabla de eliminatorias. Según el Demoledor, la falta de un proyecto sostenible a largo plazo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que ha cambiado de entrenador tres veces en dos años, ha impedido que la selección dirigida por Sebastián Beccacece consolide un estilo de juego definido.

Además, el mundialista en Alemania 2006 analiza el desafío que representa la visita a Colombia el próximo martes 19 de noviembre.

- ¿Qué opina de la selección Colombia y de su entrenador Néstor Lorenzo?

- Vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones de Sudamérica. Le costó mucho la transición, pero sabemos que viene jugando con líneas compactas y una propuesta clara. Quieren ser protagonistas no solo en eliminatorias, sino también en el Mundial. Y eso nos está faltando.

CUESTIONA AL PROYECTO DE LA FEF

- ¿Dice entonces que la mentalidad del ecuatoriano aún deja mucho que desear?

- Tenemos que salir de la zona de confort. De la mediocridad de aplaudir una clasificación al Mundial y aprovechar mejor a toda esta camada. Lo que nos está costando, desde la parte dirigencial, es poder entender qué buscamos.

- ¿La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) carece entonces de un proyecto a largo plazo con Sebastián Beccacece?

- El profe Beccacece tiene que hacerse responsable ahora. Pero no hay proyecto ni planificación. Si lo hubiera, no se habrían cambiado a tres entrenadores en menos de dos años. Teníamos a Gustavo Alfaro, quien dejó un camino marcado. Se cambia de proyecto porque se busca un negocio individual y protagonismo como dirigente, pero no se piensa en la evolución.

- ¿Y los recientes avances de las divisiones menores en el Sudamericano sub-15 y Mundial Femenino sub-17?

- Ecuador avanza en los torneos juveniles, pero no podemos quedarnos solo en decir “fuimos finalistas” o “avanzamos de ronda”. El tema es ganar títulos, caso contrario, pasarán los años y vamos a recordar que tuvimos a Moisés Caicedo, pero ¿qué ganamos? Dejemos de hablar del Mundial de Alemania 2006 y de vivir de que pasamos a octavos de final.

Sebastián Beccacece (foto) es el tercer entrenador de Ecuador en dos años. Tras el Mundial de Qatar 2022 salió Gustavo Alfaro, a quien reemplazó Félix Sánchez. FREDDY RODRÍGUEZ

ANALIZA A COLOMBIA Y RECUERDA ANÉCDOTA EN BARRANQUILLA, POPULARMENTE CONOCIDO COMO INFIERNO

- ¿Está Ecuador en capacidad de lograr su segunda victoria en tierras colombianas? La única alegría fue en 1965, camino hacia el Mundial Inglaterra 1996.

- En el fútbol nadie es invencible. Las estadísticas no juegan el día del partido. Por supuesto que se le puede ganar, pero hay que saber que tampoco enfrentamos a la Colombia de hace 6 años. Hoy se estructuró y tiene a un entrenador muy conocedor como Lorenzo.

- ¿Quiénes son los llamados a marcar la diferencia en el ataque?

- Normalmente se apunta a los jugadores más mediáticos. Pero en selección, lo más importante es que todos estén bien, porque el partido se facilita. Siempre vamos a querer que aparezca Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Enner Valencia, etc. Hay muy buen plantel.

- ¿Y de Colombia?

- A James Rodríguez no lo puedes perder de vista. En su recorrido tiene experiencia y un talento marcado en diversos escenarios. En ataque también están (Rafael) Borré, el mismo (Richard) Ríos o (Luis) Díaz. Son dos selecciones que tienen jugadores para marcar la diferencia.

- ¿Qué tan complicado es jugar en Barranquilla, conocida popularmente como ‘infierno’?

- Tengo una experiencia no tan buena. Iban 10 minutos y ya íbamos 2-0 abajo por goles de Tressor Moreno (fue 3-0 en el marcador final, en el camino hacia Alemania 2006). Es infernal lo que se juega allá. Pero en el fútbol hay cero excusas. Si el calor afecta a Ecuador, también afecta a Colombia.

- ¿Cuál es la clave para sumar tres puntos entonces?

- Más allá de ponernos esos mitos en la cabeza, hay que estar preparados psicológicamente. Sé lo complicado y difícil que es, pero no lo pongo como excusa. Colombia juega bien y mantiene la pelota, y ese desgaste también les afecta en el tema climático.

- ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha el nombre de la selección Colombia?

- A Hernán ‘Bolillo’ Gómez. Él marcó un antes y un después. Fue exitoso con la selección de Colombia y ayudó a dirigir la mentalidad del futbolista ecuatoriano a ser ganador y creérsela.

Tenorio marcó 2 de los 5 goles tricolor en el Mundial de Alemania 2006, donde Ecuador cumplió su mejor actuación hasta la fecha llegando a octavos de final. cortesía

- ¿Bolillo fue el entrenador que más marcó a Carlos Tenorio en la selección?

- Sí. Con él tuve mi primera convocatoria. Siempre buscó abrirnos de mente y que miremos todo el bosque y no solo el árbol. Los que tuvimos la oportunidad de trabajar con el profe sabemos la clase de ser humano, entrenador y motivador que es para empujar los proyectos.

- ¿Fue un acierto hacer sede en Guayaquil para esta doble fecha ante Bolivia y Colombia?

- Acá no hay acierto. Esta selección está preparada para jugar en cualquier lado. Pero si empieza a jugar en el llano, vamos a ver el desenvolvimiento de los chicos mucho más amplio, porque es allí donde juega Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y la gran mayoría que están en el extranjero.

HABLA SOBRE EL NUEVO FORMATO DE ELIMINATORIAS Y MENSAJE FINAL

- ¿Qué opina del formato actual de estas eliminatorias que ahora reparte más cupos?

-Conmebol y FIFA pueden armar los formatos que sea. Lo que no podemos es confundir los formatos con el nivel de juego que debemos tener. Acá un punto importante es que Ecuador todavía no encuentra un estilo de juego y debemos dejar las excusas. La selección está a un nivel en el que puede ser protagonista en una Copa del Mundo. Quiero que esta selección supere lo del Mundial 2006 porque eso nos va a permitir avanzar.

- Deje su mensaje final para nuestros lectores.

- Que apoyen siempre a nuestra selección. ¿A quién no le va a gustar que gane Ecuador? Que se llenen los estadios, que se vayan todos felices y que se dinamice la economía. Un abrazo de gol para todos los lectores.

