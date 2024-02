Carlos 'Cuqui' Juárez: “Di todo por Emelec, pero nunca lo valoraron”

Han pasado 15 años desde la última vez que Carlos Alberto Juárez, el goleador de Emelec, estuvo en el complejo de Los Samanes, al norte de Guayaquil. Todo este tiempo había visto de lejos lo que pasaba con el club que le abrió las puertas de Ecuador.

En el 2024, Cuqui Juárez está más cerca del Bombillo y es la estrella invitada para la Explosión Azul, que se tiene previsto realizar en Manta el domingo 17 de febrero.

Juárez, con el mismo caminar de siempre, va por la concentración del equipo azul, pero esta vez para ser parte de los scouts que buscarán talentos para el equipo eléctrico.

La manía de arreglarse el cabello con los dedos sigue igual, como cuando estaba cerca de cabecear para un gol.

Es el Juárez de siempre, el que no perdonaba, aunque dice que ahora hasta él se ha olvidado de hacer goles. Nos sentamos al borde de la cancha para hablar con el Cuqui del gol.

- De nuevo a Los Samanes.

Es un regreso con muchos recuerdos. Están las habitaciones, las canchas de tantos entrenamientos y del valor humano, los amigos de utilería, del cuerpo médico... En realidad hay muchos detalles. Hay uno que se me vino, como si lo estuviera viendo en ese momento, cuando Otilino Tenorio y Walter Ayoví tomaban los tachos de plástico, como si fuera orquesta, y se ponían a bailar. Eso era un día antes de los partidos, ellos eran la alegría de las concentraciones.

- Aquí ha estado más tiempo que en casa.

- Claro, he pasado más tiempo en concentraciones y en Samanes, porque no solo se venía a entrenar, nos quedábamos concentrados de largo. Había semanas que solo salía un día. Antes no había nada a los costados (del polideportivo) y las calles no tenían todo el tráfico de ahora. Era muy desolado y eso servía para estar concentrado.

Gente azul: Carlos Juárez, José Pïleggi presidente delEmelec, y Robert Aguilar, entrenador. Jerson Ruiz

- ¿A los cuántos años regresa?

- Desde que me retiré no venía, son 15 años y cuando regresé estuve charlando con el presidente José Pileggi, el entrenador Hernán Torres, la gente de utilería y los médicos. Esto me pone muy feliz.

- Será la estrella de la Explosión Azul.

- Me han abierto las puertas del club. Habría sido lindo que sea en el Capwell, pero no se puede. Volver a estar con la hinchada del Emelec es hermoso, todos saben lo que siento por esta camiseta.

- De vuelta a una gran fiesta.

- En las que se hacen grandes como en los últimos años nunca he estado, pero ahora me han invitado. El solo hecho de que me tomen en cuenta es muy grato. Donde la hagan, van a tener el respaldo de su hinchada. Será lindo ver el inicio del equipo que dará mucho de qué hablar en LigaPro.

El Cuqui volvió a mediados de 2001 a Emelec para ser el goleador del campeonato con 17 goles . Archivo \ Expreso

- ¿Qué es lo más duro de no haber estado en las fiestas de Emelec?

- Que no valoraron nunca lo que uno hizo como profesional. Yo di todo por esta camiseta y vi que nunca me valoraron. No sé cuáles fueron los motivos y tampoco pedí explicaciones. En realidad nunca tuve problemas con nadie. Con el único que los tuve y no fueron graves fue con Omar Quintana, por un tema de apreciaciones, nada más.

- ¿Qué pasó con las anteriores directivas que no habían tenido un acercamiento con Juárez?

- En realidad nunca supe qué pasó, pero eso ya es pasado.

- ¿Está en proyectos con el futuro Emelec?

- Es algo que veníamos hablando con el presidente Pileggi y se dio. Estaremos al frente de una escuela de fútbol de Emelec en el sector de la cancha Hanna, en Las Vertientes, en la avenida Febres-Cordero. Desde el 20 de febrero para chicos (nacidos) desde el 2008 al 2018. La idea es trabajar de lleno con los chicos y que lleguen a los 13 o 15 años para que estén preparados para trabajar en Primera. Fue algo que me pasó a mí con 17 años, cuando estuve en el equipo principal.

- Del Cuqui del gol al profesor Cuqui.

- La idea es sacar jugadores con base. Voy a enseñar lo que me dieron a mí a los seis años. Los mejores profesores que tuve fueron los que me enseñaron de chico. Cuando ya estás en Primera, los entrenadores no tienen tiempo para eso.

- Las cosas son en vida, y Juárez está de regreso en Emelec.

- Sí, en vida, no cuando uno no esté en este mundo para reconocerlo. Muchas gracias al presidente Pileggi, a los directivos y a los aficionados que siempre se hacen presentes.

