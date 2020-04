Campestrini reveló que Maradona lo dejó sin trabajo por seis meses

Pervis Estupiñán luce su nuevo corte de cabello Leer más

El golero argentino Cristian Campestrini culpó a Diego Maradona de haber frustrado su carrera en Europa, antes de que el actual técnico de Gimnasia llegara a México.

En una nota publicada en As de España, Campestrini explicó que en 2018 rechazó la oferta de extender su contrato con Dorados de Sinaloa, por un año y medio más, debido a que Maradona le ofreció irse al Dinamo Brest de Bielorrusia, club del que es presidente honorario.

“Estaba en Dorados y antes de volver a la Argentina, el presidente me dijo que me vaya tranquilo que quería que renueve por un año y medio más. Regreso a Argentina, me llama el actual técnico de Gimnasia de La Plata ofreciéndome un nuevo desafío. La verdad que era muy lindo para mi carrera, no por lo económico, sino por ir a atajar a un nuevo fútbol”, contó Campestrini en diálogo con TNT Sports.

Finalmente, su sueño de dar el salto al fútbol europeo se frustra porque el ‘Pelusa’ termina fichando por Dorados y al arquero no le da tiempo de aceptar la oferta del conjunto mexicano, ni de buscar un nuevo destino, por lo que se quedó seis meses parado entrenando por su cuenta.

“Faltando un día Maradona me manifiesta que se va a dirigir a Dorados, que yo me busque club. Cuando traté de buscar opciones ya quedaba un día y se cerró el libro de pases. Gracias a Dios no llegue a estar ni un día en Dorados con Maradona. Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos. El mayor de los respetos con él pero siempre se lo idolatra demasiado”.

Lo bloqueó en whatsapp

Además, Campestrini agrega que no pudo hablar con él después de lo sucedido. “Me bloqueó en el celular”, dice dolido. Eso sí, él le hizo llegar un mensaje picante a través de un utilero del equipo. “Le pedí que le haga escuchar el mensaje, no me iba a quedar callado ni a decirle nada bonito porque realmente no lo sentía así y me respondió algo ilógico del fútbol, me sorprendió y dije ya está, ya pasó”, agrega.

Campestrini declara que con el paso del tiempo acabó aceptando la situación que le tocó vivir después de ver cómo le fue a Maradona en México. “Le tocó llegar a dos finales, las perdió las dos y como siempre digo. A mí me dolió esos meses no estar nuevamente en un plantel por esa confusión de que me dejó sin nada. Llegar acá, revolucionar todo y salir segundo. Como dijo alguna vez Bilardo: ‘del segundo nadie se acuerda’. Entonces, es lo que me dejó tranquilo”, dice.