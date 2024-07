Byron Castillo, sin problemas en Barcelona, aunque sí para la Tricolor

Según un abogado no habría forma que el lateral derecho tenga inconvenientes con su nacionalidad. Con FEF sí tendría

La inscripción de Byron Castillo en su regreso a Barcelona continúa dejando ‘tela por cortar’. Ante las declaraciones de Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la duda se mantiene en el aire al respecto de la legalidad del jugador y su documentación de identidad, pese a que la cédula y el pasaporte de ecuatoriano sean auténticos.

Estos documentos proceden para cualquier registro personal o profesional. No obstante, salta la pregunta: ¿qué pasa si un club quiere intervenir ante el TAS como lo hizo la Asociación de Fútbol de Chile?

El principal directivo de la FEF declaró: “Yo entendería que no debería haber un problema, pero eso no me quita el miedo de que lo haya”.

Declaraciones que dan fe de su nacionalidad, pero evidencian la posibilidad de que ocurra un reclamo similar al de los chilenos, en el que la Tricolor se vio perjudicada.

Castillo no tuvo inconvenientes con las inscripciones como futbolista ecuatoriano en el balompié de México y Uruguay.

Sin embargo, al jugar con el Ídolo la Copa Sudamericana, en caso de que un club realice algún reclamo ante Conmebol, sería por un tema de alineación indebida, tal cual lo determina el capítulo 3 del Código Disciplinario de la Conmebol.

El artículo 23, sobre falsificación de documentos, detalla que “toda persona sujeta al presente Código que, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, cree un documento falso, falsifique o altere documento existente o utilice un documento falsificado, será sancionada con una multa y con una suspensión que dure al menos seis (6) partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a doce (12) meses”.

Si incurriese en este particular, el monto a pagar sería al menos de 5 mil dólares, además de la sanción al deportista.

Cabe señalar que se dispondrá de posibles medidas disciplinarias “únicamente si el equipo contrario interpone una reclamación oficial en el plazo de veinticuatro horas una vez finalizado el partido”.

El abogado Jorge Reinoso, quien trabajó para Barcelona y la FEF, conversó con EXPRESO acerca de los riesgos a los que podría estar expuesta la institución guayaquileña.

“Localmente no le veo ningún problema. Él es ecuatoriano, tiene sentencias de juzgados nacionales y del Registro Civil”, mencionó.

El jurista tampoco ve inconvenientes a nivel internacional, tras el paso de Castillo por el fútbol de México y Uruguay, pero puntualizó que el antecedente de la resolución del TAS “es lo que produce morbo de lo que vaya a pasar”.

Además, desde su punto de vista profesional, él insiste en que lo resuelto por dicho organismo “estuvo y sigue siendo equivocado”.

Reinoso sostuvo que “un equipo puede interponer un reclamo”, pero no tiene nada que ver el TAS, porque se tomará en cuenta lo registrado para determinado partido y los datos que tenga la Conmebol. “Yo no le veo riesgo para Barcelona”, sentenció.

Por su parte, a nivel de selección ecuatoriana, las contemplaciones están presentes debido a que el laudo del TAS determina que “el continuar registrando al jugador con documentos falsificados constituye reincidencia, lo cual tendrá consecuencias significativas, severas e intensificadas, que pueden incluir la exclusión de una competición”.

Con esto se entiende que se ‘cerraron las puertas’ para Castillo en la Tri, razón por la que Egas, como presidente de la Ecuafútbol, concluye que la convocatoria al lateral derecho “es una gran bandera roja”.

¿Qué torneos jugará Byron Castillo con Barcelona?

En lo que resta del año el conjunto torero, dirigido por Ariel Holan, competirá en LigaPro, Copa Ecuador y por ahora tiene dos partidos por jugar ante Bragantino en la Copa Sudamericana, torneos en los que Byron Castillo podría ser considerado.

