Bublik rompe el maleficio con Medvedev y reconquista Halle

El kazajo Alexander Bublik rompió el maleficio con el ruso Daniil Medvedev, con el que había perdido los siete partidos que había disputado, y reconquistó el título de Halle que ya había ganado en el 2023.

Bublik, que ganó seis puntos seguidos en el desempate para cerrar el triunfo por 6-3 y 7-6(4), después de una hora y 23 minutos, se arrodilló en el centro de la pista del torneo alemán y rompió a llorar de emoción.

¡Alexander Bublik es el CAMPEÓN del ATP 500 de Halle! 🏆



El kazajo derrotó en la final a Daniil Medvedev por 6-3 y 7-6 (4).



Qué jugadorazo, por favor 👐

Y es que el kazajo, que ascenderá hasta el puesto 30 de la ATP ha redondeado una semana de ensueño. Fue el verdugo del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, al que superó en segunda ronda. Después, atravesó ronda a ronda hasta el encuentro por el título.

La duodécima final le encaró a Medvedev que también pretendía un éxito que no consigue desde que ganó en el 2023 el Masters 1000 de Roma. El panorama no era esperanzador para Bublik se encaraba con el único tenista ruso en activo al que no había podido vencer nunca. A los demás les ganó en alguna ocasión. No así a Medvedev, con el que había caído en los siete enfrentamientos previos. Aunque ninguno en hierba.

A Bublik le amparó eso. Dos finales de las siete que perdió en Newport, sobre césped y, sobre todo, el éxito en Halle en el 2023. No es la hierba, sin embargo, la superficie preferida de Medvedev. De hecho, es su asignatura pendiente. De los veintitrés trofeos que tiene, ninguno es en pasto. Y las dos veces que estuvo cerca, en Halle y en Hertogenbosch en ese mismo año, fue superado por el polaco Hubert Huckacz y el neerlandés Tim Van Rijthoven, respectivamente.

No le fue mejor en la presente edición de Halle donde nunca pudo con el saque de Bublik que vio la situación como una nueva ocasión de reivindicarse. El kazajo rompió en el octavo del primer set para agrandar su ventaja con 5-3 y saque, que aprovechó, y mantuvo el tipo en el segundo, cuando Medvedev mejoró. De hecho, tuvo punto de set con 5-4 el moscovita, al resto. Se le escapó. Pero, sobre todo, en el desempate. El ruso se situó de pronto con 4-1. Pero encajó un 0-6 de parcial y se le esfumó el partido.

