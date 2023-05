Bryan Tana tendrá la complicada misión de cubrir este domingo 28 de mayo a Damián Díaz en el choque de los puros criollos contra Barcelona, por la fecha 12 de la LigaPro. Es por ello que ha visto videos del Kitu, para estudiar sus movimientos con la pelota.

El equipo militar buscará el triunfo ante el Ídolo, que suma 23 puntos en la tabla de posiciones, para truncar el objetivo amarillo de alcanzar al líder, Independiente de Valle, con 28 unidades. El Nacho tiene 18.

- ¿Cuál será la estrategia de juego de El Nacional?

- Nosotros no tenemos un juego vistoso. Nuestro juego es directo, sin mucho toque de la pelota. Presionamos mucho para recuperar el balón y atacamos rápidamente para cogerlos mal parados, buscamos sorprender. En campo contrario hacemos marcas personales, los agobiamos.

- ¿Este planteamiento lo aplicarán ante Barcelona?

- Claro, más que todo porque son de la Costa. El ‘profe’ Ever Hugo Almeida siempre nos recalca que a los equipos costeños hay que presionarlos para que se ahoguen rápido y sacarlos del partido. La altura de Quito (tiene 2.850 metros de elevación) le afecta a Barcelona y por eso hay que hacerlos correr. Este es un partido importante y queremos ganar para dejar a Barcelona detrás de nosotros.

- ¿Creen que el Ídolo tenga un punto débil?

- En Barcelona no hay un punto bajo, es un equipo grande que cuenta con buenos jugadores, aparte de que está peleando en la parte alta de tabla. Su juego se lo ha permitido. En este partido, lo que primará es la tarea que hagamos, antes que aprovechar alguna falencia de ellos.

- ¿Cree que las bajas mermarán hoy el nivel de Barcelona?

- Puede ser que un poco, pero ellos tienen cambios interesantes. Creo que tienen dos equipos titulares y por eso no se notan sus bajas, pero con nuestro juego les ganaremos.

- ¿Y cómo hará usted para cubrir a Damián Díaz?

- Me preparo viendo videos de los equipos y los jugadores a los que me toca marcar. Ya he visto los de Díaz y analicé su juego. No es rápido corriendo, pero mentalmente sí lo es. De la nada puede sacar una jugada de magia y te descoloca del partido. Al Kitu hay que presionarlo de cerca, para que no se pueda mover.

- Debe cuidarse de sus ‘túneles’.

- Sí, tengo que estar atento, con las piernas bien cerradas (entre risas). Sé que esa jugada es una de sus especialidades. Por eso me tocará estar muy cuidadoso con sus movimientos.

- El Nacho está a 10 puntos del líder, IDV. ¿Se resignaron a perder la etapa?

- Estamos lejos, pero no estamos resignados todavía. Aunque son mínimas las probabilidades, lucharemos hasta el final. Independiente está jugando Copa Libertadores y podría tener un traspié en LigaPro, de manera que podríamos recortar puntos.