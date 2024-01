Brasil: Juan Cazares jugará en Santos de Pelé en 2024

BEM-VINDO, CAZARES! 🐳



Cazares é o novo reforço do Santos Futebol Clube. O meia equatoriano, após passagem pelo América-MG em 2023, acertou contrato com o Peixão até o fim da temporada. A formalização do vínculo será realizada após os exames médicos. pic.twitter.com/I15dazYtrN