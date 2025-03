Beccacece sobre los convocados: “No estoy aquí para contentar a todos”

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, respondió con firmeza a las críticas sobre posibles favoritismos en sus convocatorias. En la previa del duelo ante Venezuela por las eliminatorias del 21 de marzo, el técnico argentino dejó claro que la elección de jugadores es una decisión exclusivamente suya.

“Hemos llamado futbolistas de Independiente del Valle, Liga de Quito, Emelec, Aucas... Somos muy abiertos, especialmente con los jóvenes. Seleccionamos a los mejores, según mi criterio. Cada jugador que está aquí es responsabilidad mía, y el único responsable soy yo”, afirmó Beccacece.

El estratega también subrayó que no toma decisiones para complacer a la opinión pública: “Siempre los jugadores que convoque serán de mi gusto. No me trajeron para contentar a todos, me guío por mi análisis y mi sentimiento. Cada chico invitado o sparring está aquí porque yo lo decidí”.

Ecuador enfrentará a Venezuela el 21 de marzo y a Chile el 25 de marzo, en dos compromisos clave en la lucha por un cupo al Mundial 2026.

