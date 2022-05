El exfutbolista argentino Gabriel Batistuta fue este miércoles la gran atracción del torneo ProAm del Abierto de golf de Quito, que se disputa esta semana en la capital de Ecuador con la participación de 144 jugadores de más de 20 países.

La camiseta de Diego Armando Maradona se vendió en casi nueve millones de dólares Leer más

Desde que se retiró del fútbol en 2005, Batistuta ha cambiado el césped de los estadios de fútbol por el de los campos de golf, y los botines por los palos para participar frecuentemente en este tipo de citas que reúnen a golfistas profesionales y aficionados.

A sus 53 años, 'Batigol' ha pasado a ser llamado 'Batigolf' en los entornos de este deporte, que suele practicar siempre que tiene la oportunidad.

“El golf me mantiene vivo. Me gusta practicarlo y el ambiente que lo rodea", dijo el martes Batistuta durante la conferencia de prensa de presentación del Abierto de Quito, que es la duodécima cita de PGA Tour Latinoamérica 2022.

"Cada vez que me invitan a participar a un torneo lo acepto porque me atrae la competencia. No lo hago de forma profesional, pero cuando consigo un buen golpe, me emociono mucho”, comentó el exgoleador de la selección de Argentina y de clubes como la Fiorentina, Roma e Inter de Milán.

El exjugador recordó que su vida fue solo fútbol por más de 25 años, y confesó estar ahora "más relajado gracias al golf", porque aseguró que este deporte complementa su espíritu competitivo.

La retirada del fútbol fue traumática para el máximo goleador de Argentina en los Mundiales, pues los dolores en los tobillos que experimentó tras dejar el deporte profesional lo atormentaron por un buen tiempo.

Batistuta también se declaró satisfecho de poder disfrutar de Quito, una ciudad que no pudo conocer las otras dos veces anteriores que vino, pues no pudo salir del hotel donde estaba concentrado con la Albiceleste.

El argentino pudo disfrutar sobre todo de marcarse unos hoyos en el campo del Quito Tenis y Golf Club donde se celebra el Abierto de la capital ecuatoriana.

El Abierto de Quito se disputará del 5 al 8 de mayo y repartirá 175.000 dólares en premios, con la participación de golfistas como el brasileño Rafael Becker y el ecuatoriano José Andrés Miranda.