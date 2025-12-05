Barcelona SC vs Universidad Católica: ¡un choque encendido!

El 7 de diciembre Barcelona SC y U Católica se enfrentarán en el Monumental por la fecha 8 del primer hexagonal de la LigaPro

El Monumental será sede del duelo Barcelona SC vs. U. Católica por la fecha 8 del primer hexagonal de la LigaPro.

El 7 de diciembre, el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil será el escenario del duelo de la fecha 8 en el primer hexagonal de la LigaPro Serie A entre Barcelona SC y Universidad Católica.

Barcelona SC se levantó del golpe

Al inicio del primer hexagonal, Barcelona SC, socios oficiales de la marca global 1xBet, recibió dos golpes duros: dos derrotas consecutivas por 0-3 ante Independiente del Valle y LDU Quito, un arranque inesperado para el club más laureado del Ecuador. En la jornada 3, Los Toreros reaccionaron con un 1-0 frente a Libertad y, desde entonces, han ido mezclando triunfos y empates. Hoy llegan al duelo con una racha invicta de cuatro partidos.

El cuadro guayaquileño ocupa el tercer lugar con 62 puntos, peleando mano a mano con LDU Quito por el segundo puesto, que entrega boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad Católica, el equipo más goleador del torneo

Después de 36 partidos, Universidad Católica suma 56 puntos y se ubica en la cuarta posición. Aun así, nadie supera a este equipo en goles anotados durante la temporada. En la segunda etapa de la LigaPro Serie A, el Trencito Azul comenzó con dos empates y luego cayó sorpresivamente ante Orense por 1-2. Pero el 8 de noviembre, el equipo de Diego Martínez se reivindicó al vencer 2-0 como visitante al líder Independiente del Valle. Universidad Católica sigue firme en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Historia del cara a cara

Barcelona SC y Universidad Católica ya se han enfrentado tres veces esta temporada. En la primera etapa empataron 2-2, después el Trencito Azul ganó 3-2 como visitante, y en la fecha 4 del hexagonal volvieron a igualar (1-1). Un detalle curioso: en los tres duelos se cumplió la apuesta “ambos marcan”.

