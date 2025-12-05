Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Fútbol
El Monumental será sede del duelo Barcelona SC vs. U. Católica por la fecha 8 del primer hexagonal de la LigaPro.Cortesía

Barcelona SC vs Universidad Católica: ¡un choque encendido!

El 7 de diciembre Barcelona SC y U Católica se enfrentarán en el Monumental por la fecha 8 del primer hexagonal de la LigaPro

El 7 de diciembre, el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil será el escenario del duelo de la fecha 8 en el primer hexagonal de la LigaPro Serie A entre Barcelona SC y Universidad Católica.

Barcelona SC se levantó del golpe

Al inicio del primer hexagonal, Barcelona SC, socios oficiales de la marca global 1xBet, recibió dos golpes duros: dos derrotas consecutivas por 0-3 ante Independiente del Valle y LDU Quito, un arranque inesperado para el club más laureado del Ecuador. En la jornada 3, Los Toreros reaccionaron con un 1-0 frente a Libertad y, desde entonces, han ido mezclando triunfos y empates. Hoy llegan al duelo con una racha invicta de cuatro partidos.

El cuadro guayaquileño ocupa el tercer lugar con 62 puntos, peleando mano a mano con LDU Quito por el segundo puesto, que entrega boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad Católica, el equipo más goleador del torneo

Después de 36 partidos, Universidad Católica suma 56 puntos y se ubica en la cuarta posición. Aun así, nadie supera a este equipo en goles anotados durante la temporada. En la segunda etapa de la LigaPro Serie A, el Trencito Azul comenzó con dos empates y luego cayó sorpresivamente ante Orense por 1-2. Pero el 8 de noviembre, el equipo de Diego Martínez se reivindicó al vencer 2-0 como visitante al líder Independiente del Valle. Universidad Católica sigue firme en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Historia del cara a cara

Barcelona SC y Universidad Católica ya se han enfrentado tres veces esta temporada. En la primera etapa empataron 2-2, después el Trencito Azul ganó 3-2 como visitante, y en la fecha 4 del hexagonal volvieron a igualar (1-1). Un detalle curioso: en los tres duelos se cumplió la apuesta “ambos marcan”.

Apuesta en el Barcelona SC vs Universidad Católica en la plataforma de 1xBet y participa en la promo No Risk Bet. Acierta el marcador correcto y, si fallas, ¡recibes un código para una apuesta gratis!

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El diseñador que presenció la agresión de Solange a Jay Z cuenta lo ocurrido

  2. Triatlón y aguas abiertas dan a Ecuador nuevos oros en los Bolivarianos 2025

  3. ¿Neymar estará en el Mundial 2026? Esto responde Ancelotti tras el sorteo

  4. Frente Antiminero pide cierre del catastro y alerta sobre expansión minera en Ecuador

  5. Barcelona SC vs Universidad Católica: ¡un choque encendido!

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  2. Ecuador ya tiene rivales en Mundial 2026: estos son los países con los que se medirá

  3. Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: clasificados y sorpresas

  4. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

  5. EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

Te recomendamos