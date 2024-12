Barcelona SC: Nicolás Ramírez se va y Jesús Trindade se queda en 2025

Confirman cuál es el primer jugador del Ídolo que no continuará en la siguiente temporada de LigaPro y Copa Libertadores

El volante central Jesús Trindade (c) sí continuará con Barcelona en la temporada 2025

Terminó el torneo para Barcelona y empezó el tiempo de rumores, fichajes y salidas. Luego de culminar tan solo con el último cupo a la Libertadores 2025, la información en el Ídolo se desarrolla en las posibilidades de jugadores que continúen o se despidan para la próxima temporada.

Uno de ellos es defensor central chileno Nicolás Ramírez, quien terminó su contrato en el último partido de la fase 2 (ante Mushuc Runa) y que no estaría en los planes de la institución para una renovación. Así lo certificó el periodista especializado en transferencias César Luis Merlo.

"Nicolás Ramírez no seguirá en Barcelona: el club no hará uso de la opción de compra y el chileno será agente libre", escribió Merlo en su cuenta de la red social X, en la que además advirtió que el volante central uruguayo Jesús Trindade "tiene contrato vigente y no está previsto que se marche".

Nicolás Ramírez jugó 20 de los 30 compromisos de la Liga¨Pro 2024 con la camiseta de Barcelona cortesía

Barcelona aún no ha oficializado la salida, permanencia o llegada de jugadores

A pesar que hasta el cierre de esta edición el equipo torero o una fuente oficial no lo haya confirmado, sería la primera salida en el plantel que de momento continuará dirigido por el profesor Segundo Alejandro Castillo.

