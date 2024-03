Barcelona: Ricardo Muñoz, un interventor que podría representar otro problema

Con la designación de Ricardo Muñoz como representante legal de Barcelona por 90 días, por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, todo haría pensar que el embrollo jurídico que vive actualmente la directiva canaria, liderada por Antonio Álvarez, estaría encaminado a solucionarse, pero tala parece que no es así.

EXPRESO tuvo acceso a información y a fuentes que corroboran que el interventor no cumpliría con las reglas para ejecutar ese cargo. Así lo afirmó un abogado que fue representante legal de un equipo guayaquileño y que incluso trabajó cerca con los procedimientos que ejecuta la Ecuafútbol en este tipo de trámites, quien pidió el anonimato.

“Muñoz no cumple algunos de los requisitos para ejercer ese cargo”, dijo tajante.

De acuerdo con los requerimientos del Reglamento de Regularización de Clubes Profesionales están que un representante temporal debe poseer título de tercer nivel en carreras administrativas o a fines, o tener experiencia mínima de dos años en administración general u organismos deportivos; no ser cónyuge, conviviente en unión de hecho, ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de los miembros de los exdirectivos y exadministradores del club en cuestión y no haber sido socio o miembro de los órganos directivos, del club al que representará legalmente.

Además ser neutral y no poseer conflictos de interés; y, no haber sido sancionado por la Comisión de Ética o de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, CONMEBOL o de la FEF y no mantener en su contra una sentencia o decisión en firme y ejecutoriada.

EXPRESO pudo constatar que Muñoz no tiene título de tercer nivel registrado en SENESCYT, mientras que la fuente judicial asegura que el interventor tiene amistad con Álvarez y que no ha sido dirigente.

“Su nombramiento no es independiente, es consensuado... Fue puesta por los actuales dirigentes”, afirmó.

La aseveración es grave al conocer que Muñoz tendrá que tomar decisiones cruciales en el equipo como organizar las elecciones en el club y presentar un informe a la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre lo realizado en el club dentro de su periodo como representante legal: 90 a días.

“El interventor va a manejar el padrón de socios y conformar comisiones de cara a la elección”, añadió el abogado.

EXPRESO se contactó con el jefe de prensa de Barcelona, Luigi Macciavello, para saber si Antonio Álvarez respondería sobre la designación del interventor, a lo que precisó que “el club aún no se va a pronunciar”.

Hasta el cierre de esta edición seguía sin ser conocida la fecha para los comicios en el conjunto torero, ni alguna declaración de Ricardo Muñoz al respecto. Él, al estar ahora al mando, debe cumplir con la designación oficial de la nueva directiva.

