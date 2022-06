El volante ofensivo ecuatoriano Juan Cazares atraviesa un momento importante en Independiente de Avellaneda y está contento con su presente, sin embargo ha reconocido que no le cierra la puerta a un segundo ciclo en Barcelona.

Copa Ecuador: El Nacional vs. Barcelona, duelo cumbre en la reprogramación Leer más

Cazares, quien fue parte del proceso mundialista con la selección ecuatoriana rumbo a Rusia 2018, recordó su paso por el Ídolo del Astillero en 2013, donde no tuvo mayor injerencia. Además, recordó que es hincha del cuadro canario.

“Si algún día pudiese regresar le diría sí a Barcelona. Me gustaría. Sería un sueño volver. En la época que fui a Barcelona, también me quería Emelec, aunque el sueldo que me ofrecía era absurdo y mis hermanos me dijeron ‘vente acá’, pero por ser barcelonista no vi el dinero y me decidí por mi equipo”, reconoció en una entrevista con Radio La Bruja.

Por último, aclaró que “ahora se está pensando en renovar con Independiente. En estos días se arregla todo y estaríamos firmando un contrato más largo con Independiente. Las cosas se han dado bien y me adapté al club”, afirmó.