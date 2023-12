Barcelona atasca su presidencia: "Se irrespetaron principios legales básicos"

Pese a que ya fue oficializada en Barcelona el 14 de diciembre de 2023, el Ministerio del Deporte emitió un comunicado y negó el registro del nuevo directorio de los amarillos, presidido por Antonio Álvarez, el pasado martes 19, aduciendo que “cumple parcialmente con la normativa legal y vigente”.

(Te invito a leer: Prohibición FIFA: Católica sí puede inscribir; Emelec le adeuda a Bangoura)

El que no haya existido una asamblea de elecciones, es decir, no hubo un respectivo procedimiento para el cumplimiento a votar por parte de los socios, aunque solo hubo un candidato aprobado, fue motivo suficiente para que la nueva administración no se pueda inscribir.

Independiente del Valle: Arranca la era de Javier Gandolfi como director técnico Leer más

El escrito explica que para ser miembro de otro directorio se requiere no constar registrado como dirigente activo de otra institución deportiva vinculada a la misma actividad del club.

Por esta razón, el Ministerio del Deporte solicitó que se informe con documentos la calidad de los dirigentes José Luis Nogales, Francisco Javier López y Antonio Álvarez, quienes constan como miembros del directorio del club Toreros Fútbol Club, en un transcurso de máximo 10 días.

SE ESPERABA LA NEGATIVA

La abogada Mariela Díaz explicó que el Tribunal Electoral de Barcelona dio como ganador a la lista de Antonio Álvarez en base al artículo 83 de los estatutos del club, la cual indica que si solo queda una lista válida se dará como ganadora, y las reglas internas de un equipo no están por encima de la Ley del Deporte, que requiere que se celebre una asamblea de elecciones.

“La ley es jerárquicamente superior de un estatuto y el artículo tres claramente tipifica que el club se somete a la legislación vigente y a las regulaciones por el Ministerio del Deporte. Consecuentemente, este directorio no puede ser registrado, al no cumplirse con un requisito legal y no constar la asamblea general de elecciones”, aclaró Díaz.

Ministerio del Deporte negó el registro del nuevo directorio de Barcelona, encabezado por Antonio Álvarez.

El club tiene hasta 10 días para intentar subsanar los incumplimientos señalados.

Un aspecto clave para la negativa fue la no realización de una Asamblea de Elecciones. pic.twitter.com/DGlScs3Urn — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) December 20, 2023

Y acotó: “Yo veo claro el camino, no van a poder solventar las observaciones y se declarará no registrado el directorio actual. Todo esto es causado por el Tribunal Electoral de Barcelona, quienes irrespetaron principios legales básicos desde el primer momento”.

ESPERAN LA DECISIÓN DEL MINISTERIO

Rafael Verduga, quien lideró la lista que compitió contra la de Antonio Álvarez, aseguró que esperará la decisión final del Ministerio del Deporte para valorar si vuelva a lanzar su candidatura.

Kendry Páez presenció a Chelsea y fue alabado por Pochettino Leer más

“Todo esto era de esperarse, porque claramente se incumplieron las leyes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) me notificó que mi lista sí podía participar, pero el Tribunal Electoral de Barcelona hizo caso omiso y no nos dejaron participar”, declaró Verduga.

Por último, manifestó que mientras no se resuelva el problema el perjudicado será Barcelona.

“Este problema viene desde principios de diciembre y todavía se va a dilatar. El club no podrá planificar su temporada y ya está por empezar el 2024. Lo lógico es que esto se resuelva rápido por el bien del equipo, para que pueda empezar a trabajar”, manifestó Verduga.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!