Barcelona: Carlos Garcés desmiente su llegada al Ídolo del Astillero

En las últimas horas tomó fuerza el rumor del fichaje de Carlos Garcés por Barcelona para la próxima temporada, ante esto, el propio delantero de Delfín, dio su versión.

"No he firmado con nadie. Soy jugador de Delfín hasta diciembre, después de ahí veremos si sigo acá o que se decida lo mejor, pero aún no he firmado nada con nadie", manifestó para Afición Central el ofensico que está concentrado para enfrentar a Palmeiras en el estadio Jocay el miércoles 25 de noviembre, por los octavos de la Copa Libertadores.

Ya desde principio de año existía el interés de Barcelona por hacerse con los servicios del ofensivo manabita, sin embargo en ese momento no se dio el acuerdo entre la directiva del Ídolo y el Cetáceo.

La llegada de Garcés no es el único ruido en el mercado de fichajes del cuadro canario para el 2021. También se ha mencionado insistentemente la posibilidad de que el defensa Leonel Quiñónez, de Macará, se ponga la amarilla.

En la actual temporada, Garcés, que fue convocado para las eliminatorias sudamericanas por Gustavo Alfaro, ha marcado ocho goles y cinco asistencias, en 21 partidos disputados.