Barcelona: Antonio Álvarez subió una foto con Joao Rojas

Una imagen dice más que mil palabras, el viejo refrán guarda mucha sabiduría. La noche de este jueves 22 de febrero, el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, publicó en su cuenta de X una foto con el exvolante de Emelec, Joao Rojas, lo que confirmaría los rumores de 'camisetazo' que surgieron a partir de la salida del jugador del fútbol mexicano.

Recopa Sudamericana: El debutante Arce le dio el triunfo a Liga de Quito Leer más

Rojas, quien fue campeón con el Bombillo en 2017, y además se convirtió en un jugador referente del cuadro azul, militó hasta la pasada temporada en el Monterrey. El cuadro mexicano rescindió su contrato y el atacante de 26 años volvió a Ecuador.

Aún no hay anuncio oficial, sin embargo ya habría un acuerdo entre Joao y los toreros. El contrato sería por las próximas 4 temporadas. Cabe recordar que el directorio de Barcelona no ha sido inscrito por el Ministerio del Deporte, por lo que mientras no se resuelva el problema legal, los canarios no pueden inscribir jugadores.

En entrevista con Arturo Magallanes, días atrás, Rojas manifestó que habló con gente de Barcelona y que el capitán amarillo, Damián el 'Kitu' Díaz, le ofreció la camiseta número 10, para cuando el argentino se retire.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO