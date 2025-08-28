Barcelona 2025/26: así lo ven las casas de apuestas

1xBet es el socio oficial de apuestas del FC Barcelona. La compañía ofrece una amplia gama de predicciones a largo plazo, lo que le permite compartir el éxito de tu equipo favorito y sus ídolos. A continuación encontrarás los resultados más interesantes según los expertos de 1xBet.

El Barcelona ganará al Real Madrid en La Liga en casa y fuera a 7.5

Eso es exactamente lo que ocurrió en la temporada 2024/25. Primero, el Barcelona fue más fuerte en Madrid en octubre, ganando 4-0, y luego, en mayo, derrotó a su rival en casa, 4-3. También ganó en la Supercopa de España, por 5-2, y en la Copa del Rey, por 3-2. ¡Una gran serie!

Hansi Flick ha construido un equipo que rinde al máximo en los partidos importantes y que sigue dando pasos adelante. Xabi Alonso no hará más que acostumbrarse al campeonato como entrenador y buscará las mejores combinaciones para sus jugadores. Por lo tanto, una predicción tan atrevida parece bastante posible.

Robert Lewandowski se convertirá en el máximo goleador a 2,45

El delantero polaco tendrá casi 38 años al final de la temporada. Sin embargo, Lewandowski es conocido por su excepcional forma de entrenarse y por mantener siempre una excelente condición física. En sus tres primeras temporadas en el Barcelona, marcó 69 goles en 103 partidos de La Liga. ¿Crees que es una predicción demasiado optimista? De acuerdo, entonces elige un total de goles en el campeonato superior a 20,5 a 1,85. Dado el número de ocasiones que crea el equipo en cada partido, este listón no parece demasiado alto.

Lamine Yamal dará más de 13,5 asistencias en el campeonato a 1,85

El nuevo número 10 del club sabe perfectamente lo que significa vestir una camiseta tan emblemática. En los partidos de pretemporada, Lamine ha desbordado con facilidad a los defensas rivales. Después de haber dado 15 asistencias en La Liga española la temporada pasada, no tiene intención de bajar el ritmo.

Si te gusta arriesgar, aquí tienes una apuesta: Lamine ganará el Balón de Oro 2025 a una cuota de 4.

El Barcelona ganará el triplete a 34

Estamos hablando de ganar La Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Si crees que el equipo ganará dos de estos tres torneos, las probabilidades son de 5. Los catalanes tienen grandes ambiciones, probablemente se arrepientan de haber perdido la oportunidad de conseguir el triplete la temporada pasada.

El Barcelona ganará los 3 primeros partidos de Liga a 3

Una opción para los que no quieran esperar demasiado. Debido a la reconstrucción en curso del Camp Nou, el calendario de LaLiga está estructurado de tal manera que permite al equipo jugar las primeras jornadas a domicilio contra el Mallorca, el Levante y el Rayo Vallecano. La temporada pasada, los catalanes se impusieron en casa al Mallorca (5-1) y al Rayo Vallecano (2-1), mientras que el Levante es un recién ascendido que regresa a a primera categoría.

¿Crees en un comienzo aún mejor? Existe la oportunidad de apostar por las victorias del Barcelona en las 6 primeras jornadas de Liga con cuotas de 6. Además de los partidos mencionados anteriormente, habrá partidos contra el Valencia y el Getafe en casa, seguidos de una visita a otro recién llegado a la élite, el Oviedo.

Esperamos que estas reseñas de 1xBet te hayan sido útiles. ¡Explora más opciones en la sección de apuestas a largo plazo y triunfa con tu equipo y casa de apuestas favoritos!

