Banguera: "Cada día se complica más mi salida de Barcelona"

El portero ecuatoriano, Máximo Banguera, no se encuentra satisfecho con la actual dirigencia de Barcelona. El período de Carlos Alejandro Alfaro Moreno inició con varios cambios y entre esos era descartar al portero guayaquileño en el proyecto. El arquero hasta dio una conferencia de prensa para despedirse de la hinchada, pero su salida se ha estancado y podría quedarse en el Ídolo del Astillero.

Este asunto debió demorarse uno o dos días. Llevamos un mes con ese tema (finiquito). No sé qué buscan. Espero no sea nada personal" Máximo Banguera, portero guayaquileño

Es conversación con la Radio Redonda, el guardameta ecuatoriano declaró que le "hicieron una propuesta, se las acepté. Me hicieron una propuesta de pago, se los acepté. Me quieren pagar el 10%, se los acepté. Pero veo que no tienen intención de llegar a un acuerdo. Cada día se complica más mi salida de Barcelona".

Todo pasa por el finiquito del contrato del jugador. La dirigencia anterior de José Francisco Cevallos le renovó a Banguera por dos temporadas más, pero el club para deshacerse del portero debe pagar una penalidad por romper el contrato. Aunque no se ha hablado nada oficial de valores, se especula que podrían ser 350 mil dólares lo que pide Banguera, sin embargo le correspondía una cantidad mucho más alta.

Los valores que exijo son por deudas (2014, 2016 y 2018). Les he aceptado que cancelen la mitad y de esa mitad quieren pagar la mitad" Máximo Banguera, portero guayaquileño

"En la última reunión que tuvimos, ya no quieren ese acuerdo, sino que quieren algo menos. Cada vez me cambian las cosas. Siempre les acepto, por eso creo que quieren abusar del amor que le tengo al equipo", agregó el portero guayaquileño.

Luego de aceptar su salida de Barcelona, Banguera tenía todo definido para ir a defender los colores de El Nacional, sin embargo esto se retrasa y ha causado la molestia del jugador. De hecho, en sus historias de la red social Instagram, Banguera subió imágenes en las que arremetía contra la actual dirigencia canaria.

Prev Next El portero guayaquileño se manifestó por redes sociales. Cortesía

Además explicó el por qué de su renovación con Barcelona el año pasado y descartó de que se tratase de alguna maniobra política, sino de seguridad ya que había tenido una propuesta del fútbol mexicano y la descartó por el club amarillo.

"Yo tenía una propuesta del Queretaro a mitad de año (2019) y yo dije que me quería ir. El profe y la directiva querían contar conmigo, entonces les propuse renovar. No tenia nada seguro, mi contrato terminaba en diciembre con Barcelona", explicó el ecuatoriano.

El día jueves la directiva de Barcelona tenía que llamarme y no me llamaron, el viernes también y no me llamaron y aquí estamos, seguimos esperando". Máximo Banguera, portero guayaquileño

Por último declaró que su idea no es llegar a una demanda ni que se origine un problema, él desea una salida salomónica para las dos partes. "Vamos a intentar una vez más la forma d llegar a un acuerdo. Lo mejor es que ambas partes salgan tranquilo. Estoy dando las facilidades. Por eso les aceptamos que ellos nos puedan pagar cuando digan, solo que nos cumplan las fechas que son", cerró.