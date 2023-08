El argentino Sebastián Báez logró este sábado 5 de agosto su tercer título ATP tras vencer al austríaco Dominik Thiem en la final del torneo 250 de Kitzbüehel (Austria), por lo que este lunes 7 ascenderá desde el 72 hasta el puesto 42 del ránking mundial.

Con solo 22 años, Báez ya acumula tres trofeos y une este a los logrados en Estoril (Portugal) en 2022 y Córdoba (Argentina) este mismo año. La de ayer fue su quinta final.

Ante Thiem, quien regresaba a una final desde noviembre de 2020 (Finales ATP), Báez fue muy superior y se impuso por 6-3 y 6-1 en una hora y 20 minutos.

Le bastó con romperle el saque en el cuarto juego para apuntarse la primera manga. En la segunda firmó hasta tres ‘breaks’ para sellar la victoria.

“Sé que toda la gente quería que ganara Domi porque es de aquí; lo siento. Estoy contento no solo por hoy, sino por toda la semana. Toda la gente, el público, me ha hecho sentir muy cómodo aquí esta semana. Sé que este tiempo no es el mejor, pero este lugar es increíble, y he disfrutado cada día. Estoy contento de llevarme el partido”, dijo Báez.

Pese a la decepción, Thiem subirá mañana 27 puestos en el ránking ATP que lo dejan en el lugar 89, ya dentro del Top 100 gracias a Kitzbühel.