Ayleen Albán es la única mujer en el club Ciudadela Elvia María, de Milagro, sin embargo, ella es la líder del equipo masculino en la categoría sub-13 y la dueña del número 10, a lo Lionel Messi.

A pesar de que ella juega en la posición de enganche, también ayuda en la recuperación del balón. La futbolista es un ‘pulpo’ en la cancha y se luce en la Copa Ciudad de Milagro Diario Extra.

Ayleen, de 10 años, destaca que desde que tiene uso de razón juega fútbol con sus amigos del barrio, la ciudadela Elvia María, por aquella razón, crearon el club para jugar en torneos.

“Siempre jugamos juntos. Por donde vivimos hay una cancha y siempre nos reunimos para jugar. Este equipo es solo de amigos, todos nos conocemos bien cómo jugamos. En este torneo vimos la oportunidad de demostrar el buen equipo que somos”.

La deportista recalca que prefiere ‘pelotear’ en contra de hombres y mayores, porque es más divertido y competitivo. Las patadas, los empujones y las faltas son lo de menos.

Incluso, la pequeña revela que siempre sigue a su hermano mayor Norberto, de 15 años, de quien copió la afición por el deporte rey y algunas jugadas.

Me tocó aprender a jugar fútbol con hombres porque por mi casa no hay niñas que jueguen, lo hice con el permiso de mi mamá. Ayleen Albán, futbolista

“Ella me seguía cuando me iba a jugar pelota. Ella me pedía que la dejara jugar, que quería jugar como yo lo hago. Yo al principio no la dejaba porque me daba miedo que la golpeen, pero después me di cuenta que juega bien y cuando le hacían falta se levantaba como si nada”, dijo Norberto.

Finalmente, Ayleen manifiesta que su mamá apoya que juegue fútbol en la categoría masculina. Pero, para lograr su permiso tuvo que demostrar que es aplicada en los estudios.

“Me tocó aprender a jugar con hombres porque por mi casa no hay niñas que jueguen. Mi mamá me apoya, me aconseja que no llore si me golpean o algo, pero para conseguir su permiso tuve que sacar buenas notas en la escuela”, dijo entre risas la niña que quiere levantar el trofeo de la Copa Ciudad de Milagro Diario Extra.