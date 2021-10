Yosman Pérez Arzolay cuenta los meses y los días desde que llegó a Ecuador desde su natal Venezuela. Al sábado 9 de octubre pasado habían transcurrido un año, 11 meses y 20 días desde que dejó su carrera como futbolista en las formativas del Deportivo Táchira para aterrizar al país e intentar continuar un sueño que hoy camina lento.

Cuando su padre migró primero en el 2018 dice que buscó equipos de Ecuador y escuchó de Barcelona e Independiente del Valle, en torneos importantes como Copa Libertadores y Copa Sudamericana, de ahí que no dudó dos veces en tomar la decisión. Hoy, el joven de 16 años forma parte del equipo de Tigrillos FC que disputa el Torneo Ciudad de Milagro Copa Diario Extra, en la categoría Sub-16.

Yosman tiene casta para cosas importantes. Corre la cancha, busca el balón y patea potente amenazando constante al arco rival. El fin de semana pasado, durante la fecha 3 del torneo en mención, fue uno de los autores de los 10 goles que su representativo anotó a La Cantera.

El equipo que disputa el torneo en la categoría Sub-16 aplastó 10-0 a su similar de La Cantera, en el torneo que se disputa en la Universidad de Milagro. Álex Lima / expreso

“Fue un partido bastante cómodo, pero nunca hay que menospreciar al rival. Recién es el primer partido que nos toca jugar y esperamos mantener el nivel. Personalmente tengo la fe en Dios que voy a llegar a un equipo profesional de Ecuador. Quiero cumplir mi sueño”, precisa con autoridad el joven enganche.

La historia de Yosman con el fútbol es interesante. Muy a pesar de su técnica y dominio de balón, no comenzó a practicar el deporte sino hasta los 11 años. En Venezuela, llegó a formar parte de un microciclo de la selección sub-15 y jugó en las formativas del Deportivo Táchira hasta que por la situación actual que vive el país tuvo que venir a Ecuador. Ya acá, lo primero que hizo fue probarse en Rocafuerte, filial de Emelec. Ahí estuvo 4 meses y jugó un torneo en los Samanes (norte de Guayaquil), luego pasó al América de Santa Rosa, en Ambato, hasta que hace tres meses volvió a Milagro y se enroló con los Tigrillos. Su problema son los papeles.

“No pierdo el sueño ni las esperanzas. He tenido propuestas en Emelec y Barcelona, pero no puedo aún porque no tengo los papeles para poder jugar un torneo oficial con ellos”, precisa. Hasta que eso suceda Yosman seguirá haciendo goles con Tigrillos FC.

El equipo es relativamente joven, tiene casi 3 meses, pero sus jugadores son un elenco consolidado que viene trabajando junto desde aproximadamente 6 años.

“Títulos como Tigrillos aún no tenemos, sin embargo con otros nombres este año ya hemos conseguido 4 campeonatos, entre esos en Duran, Naranjito y Salinas. Queremos seguir creciendo. Es un equipo joven y con potencial”, acotó Álex Quinlle, DT del conjunto.