Australia: "es como estar en prisión, pero con wifi"

Con todo lo que ha tenido hasta la fecha la previa, el Abierto de Australia pinta que será toda una novela. Ayer hubo un nuevo capítulo luego de que el español Roberto Bautista criticó duramente las estrictas medidas de cuarentena impuestas por el gobierno de Victoria para los jugadores y sus equipos que han aterrizado para el primer Grand Slam de la temporada, pues aseguró que “es como estar en prisión, pero con wifi”.

“Esta gente no tiene ni idea sobre tenis; es un desastre absoluto. El control de todo esto no lo tiene Tennis Australia, lo tiene el gobierno”, añadió el decimotercer clasificado mundial tras sus primeros días de aislamiento en la habitación del hotel.

El castellonense también admitió que va a tener que realizar mucho trabajo mental para poder sobreponerse a estar dos semanas de cuarentena obligatoria, aunque matizó que va a ser muy duro. “Podemos hacer cierto trabajo en la habitación, pero no es lo mismo. Me encuentro muy rígido. No me puedo imaginar estar aquí durante dos semanas”, precisó, aunque horas más tarde el mismo jugador se disculpó y dijo que sus declaraciones fueron dadas en el contexto de una conversación personal.

Un total de 72 jugadores y miembros de sus equipos se encuentran actualmente en cuarentena estricta tras llegar a Melbourne en uno de los cuatro vuelos chárter afectados por el virus.