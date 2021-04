Aucas, sentenciado por el reglamento

Los protocolos de seguridad y los procedimientos que se llevan a cabo en las diferentes competencias futbolísticas han llamado la atención en los últimos días. La LigaPro había podido convivir sin problemas con la pandemia, pero este panorama cambió desde el pasado sábado.

Aucas solo presenta siete jugadores ante Barcelona Leer más

En un comunicado oficial, Aucas indicaba que tras los controles rutinarios, previo a los juegos del torneo local, “se han identificado algunos casos positivos de COVID-19”, sin precisar una cantidad. En redes sociales se indicaba que tres volantes, dos de los cuales son titulares, y uno de los arqueros suplentes, eran los afectados.

Pero con el paso de los días fue creciendo la incertidumbre sobre el número real de afectados y el plantel que tenía a disposición para el duelo jugado ayer ante Barcelona, en el estadio Monumental.

Se mencionaba que el cuadro oriental viajaba al Puerto Principal con solo ocho futbolistas del primer plantel, y que vía terrestre se habrían trasladado cuatro juveniles para poder completar la oncena que mediría al Ídolo, que es el puntero del torneo nacional.

Pero la realidad fue más triste para los orientales pues apenas siete jugadores llegaron al gramado del Coloso del Salado. Una hora antes del partido la directiva del Papá indicaba en un comunicado que esto se reportó a las autoridades de LigaPro y Barcelona “con la intención de reprogramar el juego”, algo que no pasó.

Los jugadores de Barcelona celebran el gol de Nixon Molina en el Monumental. API

Esto, basado en el reglamento de la LigaPro que detalla que los duelos no se suspenderán ni postergarán si se presentan positivos entre los futbolistas.

La norma señala que “si un determinado club no tuviese la cantidad mínima de siete jugadores para presentarse al respectivo encuentro, perderá el partido y los puntos se acreditarán a su contendor con el marcador de tres goles a cero”. Y ese fue el marcador final, porque a los 17 minutos, cuando Barcelona ganaba 2-0 con goles de Nixon Molina y Emmanuel Martínez, se lesionó el arquero Johan Lara y por ende el 3-0 reglamentario a favor de los toreros en vista de que quedaban menos de siete futbolistas orientales en cancha.

Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, reiteró que la LigaPro se seguirá disputando sin problemas.

El campeonato nacional no ha tenido problemas. No se paró cuando hubo un estado de excepción a finales de 2020, todo salió muy bien.

Juan Zapata, presidente del COE Nacional

Copa Libertadores: Los horarios de Barcelona y Liga de Quito Leer más

“Es lógico que la gente se va a contagiar, pero hay que prevenir, para eso están los protocolos. El campeonato ecuatoriano no va a parar”, afirmó.

También se refirió a las competencias internacionales de los equipos locales. La semana anterior ya se registró un problema que obligó a suspender el partido entre Independiente del Valle y Gremio, por la Copa Libertadores, ya que los brasileños presentaron tres positivos cuando ya se encontraban en Quito. Los rayados perdieron la ventaja de la localía y tuvieron que jugar en Paraguay.

“Si un equipo viene con positivos en el aeropuerto, ese partido no se juega. Y esta medida la tomaríamos en estado normal, no solo en estado de excepción. Si mañana se juega contra un brasileño y presentan casos positivos, nosotros no permitiremos que se dispute el partido”, sentenció Zapata. RVF-SDP