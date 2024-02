ATP 250 de Doha: Andy Murray logra su primera victoria de 2024

El británico Andy Murray logró este martes 20 de febrero en el torneo ATP 250 de Doha, en la primera ronda frente al francés Alexandre Muller, su primera victoria de la presente temporada.

Murray, de 36 años, puso fin a una racha de seis partidos perdidos con una victoria por 6-1 y 7-6 (5) sobre el número 75 del mundo.

El británico, número 50 del mundo, jugará en segunda ronda contra el checo Jakub Mensik, de 18 años.

"Obviamente, los últimos meses han sido duros en la pista para mí. No he ganado muchos partidos y he perdido muchos ajustados, así que estoy encantado de pasar", dijo el escocés.

"Estoy orgulloso de haber logrado superar el partido, conseguir una victoria y espero que sea el comienzo de una racha mejor", agregó Murray, que sufrió molestias en una rodilla que requirieron tratamiento al principio del primer set.

