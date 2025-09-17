Athletic Bilbao vs. Arsenal: dónde ver en vivo a Piero Hincapié en Champions League

El zaguero ecuatoriano Piero Hincapié forma parte de la nómina del Arsenal en la visita al Athletic Bilbao por Champions

Este martes 16 de septiembre, Athletic Club de Bilbao y Arsenal debutan en la Champions League 2025/26, en un duelo marcado por la ilusión y las ausencias. El partido se jugará desde las 11:45 (hora de Ecuador) en San Mamés. Ambos equipos llegan motivados, tras comenzar bien sus respectivos torneos locales, sumando 9 de 12 puntos posibles y situándose en la parte alta de la clasificación.

Aunque será el primer enfrentamiento oficial entre ambos en competiciones europeas, se midieron en un amistoso el 9 de agosto en el Emirates de Londres, donde los Gunners vencieron 3-0 con goles de Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Kai Havertz. Precisamente, Saka y Havertz no podrán estar disponibles para este partido debido a lesiones.

El Arsenal contará con la incorporación más reciente de su plantilla, el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien ya estuvo en el banco en la victoria sobre Nottingham Forest. El zaguero podría hacer su estreno en la máxima competencia europea, aportando solidez a la defensa de los dirigidos por Mikel Arteta, que enfrentan varias ausencias importantes en su plantel.

Por su parte, el Athletic llega con gran ilusión, tras once años sin participar en la Champions, aunque con un sabor agridulce por la derrota del sábado ante Alavés en San Mamés (0-1). Un gol desafortunado cortó la racha perfecta que el equipo rojiblanco llevaba en los tres primeros partidos de LaLiga.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde también lidia con ausencias. En el último partido no estuvo Nico Williams, su jugador más desequilibrante, y todavía no ha podido contar con Aymeric Laporte, cuyo regreso genera gran entusiasmo en Bilbao.

A estas bajas se suman Beñat Prados e Iñigo Lekue, y de larga duración los centrales Yeray Álvarez, sancionado por dopaje por la UEFA, y Unai Egiluz, que se recupera de una grave lesión de rodilla.

Datos clave del partido

Fecha: Martes 16 de septiembre

Hora: 11:45 (de Ecuador)

Estadio: San Mamés, España

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en directo el Athletic Bilbao vs. Arsenal

