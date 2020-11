El arte de Pablo Aguado llega a Ecuador

La fiesta brava vuelve con una cartelera de lujo que contará por primera vez en Ecuador con el matador español Pablo Aguado, uno de los toreros más destacados de la actualidad.

El esperado estreno del sevillano en territorio nacional será acompañado por el también ibérico Alfonso Cadaval y el rejoneador ecuatoriano Álvaro Mejía, en la plaza de toros de Tambo Mulaló, entre Lasso y Latacunga, en una programación que se celebrará el sábado 28 de noviembre, desde las 12:30, con todas las medidas de bioseguridad aprobadas por el COE cantonal de Latacunga.

Desde su alternativa en la plaza de su tierra en septiembre de 2017, Aguado apuntó clase y categoría; no obstante, su lanzamiento definitivo se produjo el 10 mayo de 2019, en La Maestranza de Sevilla, al lograr una plena victoria, registrada con cuatro orejas y dejando en evidencia una tauromaquia superior expresada con todo su arte.

“Ese día fue soñado. Que se dé la tarde así, ni en los mejores sueños pasa. Se unieron todas las circunstancias y fue algo maravilloso para mí, pero eso acarrea ahora una responsabilidad muy grande para satisfacer las ilusiones de los aficionados, que lógicamente esperan que eso ocurra todas las tardes y eso es muy difícil”, dijo aquella vez al ABC de Sevilla tras su espectacular jornada.

Pablo Aguado es uno de los mejores toreros en la actualidad. Cortesía

De esa actuación, Aguado recuerda lo que marcó un antes y un después en su carrera. Aquello pasa por su manera de afrontar cada jornada en la arena, con soltura, como hace lo que más le gusta. “En la etapa de novillero, uno torea pensando en aprovechar las oportunidades. Y las oportunidades se aprovechan a base de los números de las orejas, eso es lo que se nos inculca, pero hasta que no me destapé de todo eso de torear pensando en satisfacer a los demás a nivel profesional y pensé en torear para mí y en olvidarme de todo, de que hay público de la barrera hacia atrás, no salió ese toreo, que sí me había salido en el campo, donde las preocupaciones de tener que triunfar no están, pero en la plaza me había costado”, comentó el torero de 29 años luego de aquella imborrable actuación que está en la mente de los taurinos.

Pocos días después de aquella gesta histórica en Sevilla, la afición madrileña convocada en su anual San Isidro, atestiguaría dos notables faenas, con el reconocimiento unánime a su naturalidad y talento. En lo posterior, ya con el rótulo de figura, las puertas de las grandes ferias se fueron abriendo a la par del corazón de los aficionados, quienes esperan llenar las plazas con cada anuncio de la presencia de Aguado.

Este año, pese al parón por la pandemia de la COVID-19, se destaca el triunfo en Illescas con puerta grande incluida en marzo y una buena actuación en el Puerto de Santa María, en agosto.

Es así como tres meses después de aquellas presentaciones en España, los seguidores de la tauromaquia podrán observar en suelo nacional a Aguado y su notable don, cumpliendo con los protocolos que se exigen por la pandemia.

Los interesados en adquirir los boletos para esta programación, que van desde $ 80 a $ 140, pueden llamar al 0998528821.