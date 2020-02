Arroyo no ve "magia" en el fútbol ecuatoriano

Michael Arroyo no juega un partido oficial desde el 14 de octubre de 2018,.

El volante Michael Arroyo está de vuelta en Barcelona, luego de superar varios inconvenientes con el club.

Luego de 16 meses de estar alejado de la actividad futbolística, 'Gambetita' apareció el lunes en la práctica del Ídolo. Pero pocas horas después de su retorno a la actividad deportiva, el volante hizo unas polémicas declaraciones al indicar que el balompié no tiene nada de atractivo.

“Ya regreso porque no veo fútbol, no veo magia, no veo cosas diferentes. Veo solo tocar y pasar, lo típico. Solo saben correr, parecen velocistas, nadie mete algo diferente”, indicó Arroyo mediante un video en su cuenta de Instagram.

Por otro lado en Barcelona están satisfechos con la vuelta del jugador de 32 años, pues el entrenador Fabián Bustos destacó que “su magia está intacta”.

“Tengo debilidad por los jugadores que tienen capacidad técnica y ayer Michael (Arroyo) hizo un trabajo reducido y su magia está intacta, él tiene que recuperar la parte aeróbica y física, eso va a llevar un tiempo”, dijo el argentino tras el primer entrenamiento de Arroyo en este año.

Luego de ese partido el volante tricolor fue suspendido por seis meses, debido que dio positivo en una prueba antidoping. Tras cumplir con la sanción, Arroyo tenía que haber regresado a los entrenamientos con el club canario, pero por supuestos incumplimientos salariales, por parte de la la dirigencia anterior, se ausentó por completo.