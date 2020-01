Arroyo afirma que no ha demandado a Barcelona

Barcelona tendría que pagar más de un millón por cada gol de Michael Arroyo Leer más

La noticia surgió hace algunos días, con la publicación de un documento en el cual se desglosaba los 8'396.500 dólares por los que Michael Arroyo habría demandado a Barcelona. En el mismo consta la firma del futbolista y del abogado Santiago Zambrano, como su representante, además del respectivo sello de recepción de Ecuafútbol.

Sin embargo, el caso tomó un inesperado giro el 11 de enero, cuando Arroyo apareció en un vídeo de su cuenta de Instagram negando dicha acción legal.

"Dejen de molestar con esa deuda, no deben ocho millones. No he demandado al equipo… Yo no he demandado a nadie, están locos", se escucha decir a Arroyo, mientras disfruta de un vídeo juego.

La declaración del deportista se da mientras se observa un gran número de mensajes de aficionados interactuando con él, pidiéndole que no afecte a la institución amarilla e incluso lanzando insultos en su contra.

En la demanda se detalla una primera deuda de 1'321.500 dólares por valores correspondientes a saldo de sueldo y prima de habilitación, desde enero hasta septiembre de 2018, sueldo y prima de octubre a diciembre de 2018, prima de contratación 2019, sueldo y prima de habilitación de enero a abril de 2019 (menos abono recibido de 20.000 dólares), sueldo y prima de habilitación de mayo a julio. También hay un valor residual del contrato de 2'575.000 dólares) y un rubro correspondiente a daños y perjuicios, estimado de 4'500.000 dólares.

"Sobre la demanda de Arroyo, estamos sorprendidos. Habíamos hecho una propuesta para arreglar la situación. Aún oficialmente no hemos recibido ninguna comunicación", fue la respuesta de Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, cuando se le consultó respecto al tema.