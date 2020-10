En Argentina catalogaron el triunfo sobre Ecuador como "ajustado"

No era el inicio que esperaban, aunque reconocen que estas cosas “pueden darse” en el inicio de una competencia. La reacción de la prensa argentina fue cauta respecto a la ajustada victoria (1-0) se su selección ante la Tricolor, en la primera fecha de la eliminatoria del Mundial de Catar 2022.

“Sin lucir, Argentina se llevó un triunfo importante en el debut ante Ecuador”, tituló Clarín, al tiempo de reconocer que se alcanzó el resultado “con más garra que fútbol”.

Las portadas de algunos diarios argentinos. Internet

“El Leo de la gente” puso en tapa Olé, en un resumen donde destacó “tres puntos, arco en cero, contexto difícil... Cinco años atrás, arrancaba perdiendo las eliminatorias de local contra Ecuador”.

“No se trata de acá esconder la basura debajo de la alfombra, de exagerar una actuación regularcita, sino de poner en contexto este 1-0 con el penal de Messi. Un mundo aún convulsionado, un viaje para vivir en una burbuja, un partido en equipo de selección después de casi un año, como muchas selecciones”, señala la nota.

La Nación considera que Argentina empezó con un triunfo tibio, ante un rival que no le dejó desarrollar lo mejor de su juego, especialmente en la etapa complementaria. “Como Gustavo Alfaro, el entrenador debutante en Ecuador, no quería ofrecer espacios, el partido fue más de fricción y roce que de lucimiento técnico. Gruezo vigilaba a Messi de cerca, y Arreaga y Arboleda a Lautaro Martínez, un portento para jugar de espalda, siempre dispuesto al partido físico. Ocampos, la gran aparición argentina de un año a esta parte, no trastabillaba nunca”.

Ellos (los ecuatorianos) nos fueron a buscar y no tuvieron miedo de presionarnos. Se nos hizo muy difícil salir jugando y tuvimos ansiedad Lionel Messi, futbolista argentino.

La Pulga Messi tiene su propia lectura de lo que sucedió en La Bombonera. “Lo importante es que se ganó y ahora hay que trabajar para seguir creciendo como lo venimos haciendo desde la Copa América. Ellos (los ecuatorianos) nos fueron a buscar y no tuvieron miedo de presionarnos. Se nos hizo difícil salir jugando y muchas veces tuvimos ansiedad. Era importante empezar ganando porque sabemos lo difícil que son las eliminatorias. Todos los partidos serán así de duros. Esperábamos otra cosa a nivel de juego, pero es normal, hace mucho que no jugamos juntos”, explicó el astro del Barcelona.

Como es costumbre, los argentinos prácticamente no resaltan el orden que mostró Ecuador. Por ahora prefieren pasar la página y concentrarse en Bolivia, su próximo rival.