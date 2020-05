Antonio Valencia, un futbolista 'harta demencia'

Mientras Antonio Valencia, jugador de Liga de Quito, se dedicaba a leer todas las reacciones que habían provocado sus declaraciones en contra de Francisco Egas, uno de los presidentes de la Federación Ecuatoriana de fútbol, su video junto a Jefferson Montero con la voz montada del famoso Eliseo Duarte, el joven conocido como 'Harta Demencia', comenzaba a llegar a los celulares de los ecuatorianos.

Valencia le dijo varias veces a Montero: “Me entiende, me entiende”, eso fue suficiente para que salgan las bromas sobre un tema que era muy serio.

Al jugador albo le salió esa frase y ahora se lo vincula con un video viral que se hizo famoso en el programa ‘En carne propia’, con José Delgado.

Desde la cuenta de Instagram @Cholucon subieron el video, pero también lo enviaban por WhatsApp.

Como si quien estuviese hablando fuese el Toño Valencia, el video muestra a este y Montero, pero con un diálogo montado con la voz del muchacho que se hizo famoso en 2018 por su forma de hablar.

“Ese es mi sueño, yo soy bachiller, tengo 20 años. Si me entiende, quiero ser policía; pero la plena, quiero ser del GIR. Quiero ser un man harta demencia, si me entiende. Encapucharme hasta acá y quieto... A lo bien. Tumbarle la puerta a todos esos tráfico que son mala gente, sabe, porque a veces llevo cinco centavos menos y no me quieren coger. Visaje, son mala gente”.

Ilustración de Eliseo Duarte con la sesión por Instagram de Antonio Valencia con Jefferson Montero. EXPRESO

Mientras que en el programa ‘Trasnochados’, de Francisco Pinoargotti, al video original le pusieron fondo musical y fue nominado como el éxito del momento.

El video dice las frase de Antonio Valencia como si las estuviera rapeando: “Su propia gente lo está sacando hermano, por mala persona, yo te digo la verdad. Me entiende hermano”.